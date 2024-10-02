Парикмахер раскрыла, почему у Филиппа Киркорова редеют волосы
© Starface.ru
Певец Филипп Киркоров активно экспериментирует с прическами и в целом со своим образом. За последние годы он неоднократно появлялся на публике с различными оттенками волос, от блонда до черного. Парикмахер-модельер «Модного приговора» Наталья Нетунаева в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что частые окрашивания негативно влияют на волосы и объяснила, почему у 57-летнего Филиппа появилась залысина на затылке.
По словам специалиста, светлый цвет, особенно платиновый блонд, требуют постоянного агрессивного обесцвечивания, которое разрушает кератиновую структуру волоса. Это делает волосы более сухими, ломкими и склонными к сечению. Частая смена цвета также приводит к истончению и может вызывать их выпадение.
В случае с Филиппом Киркоровым подобные изменения, скорее всего, усугубляются вынужденным использованием стайлинговых инструментов и средств для регулярных укладок, что еще больше травмирует волосы.
«Схожий эффект имеют, к сожалению, и естественные возрастные изменения. В процессе старения организма волосяные фолликулы теряют свой пигмент. Волос становится как будто пустым. Визуально волосы светлеют, появляется седина. У большинства мужчин с возрастом наблюдается постепенное истончение волос и снижение густоты, особенно в теменной и лобной зонах. Плюс генетическая предрасположенность к алопеции, подтверждение которой мы наблюдаем, глядя на Бедроса Киркорова»
Наталья Нетунаева
Парикмахер-модельер «Модного приговора»
Парикмахер рекомендовала Филиппу уменьшить частоту окрашиваний, либо отдать предпочтение более щадящим техникам, таким, как омбре или балаяж. Это позволит сохранить яркий образ, но снизит нагрузку на волосы.
Кроме того, для сохранения шевелюры поп-королю не следует пренебрегать профессиональным уходом. Важно использовать правильно подобранные средства для восстановления волос, включая шампуни без сульфатов, интенсивные маски с кератином, протеинами и маслами.
«Стоит рассмотреть переход на более темные оттенки. Короткие стрижки помогут визуально добавить объем и скрыть проблемные зоны. Если проблема с редеющими волосами станет значительной, можно рассмотреть использование качественных париков, которые будут выглядеть естественно и позволят сохранить стильный образ, а также создадут массу возможностей для смены имиджа на каждый день»
Наталья Нетунаева
Парикмахер-модельер «Модного приговора»