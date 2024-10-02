Парикмахер раскрыла, почему у Филиппа Киркорова редеют волосы

Певец Филипп Киркоров активно экспериментирует с прическами и в целом со своим образом. За последние годы он неоднократно появлялся на публике с различными оттенками волос, от блонда до черного. Парикмахер-модельер «Модного приговора» Наталья Нетунаева в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что частые окрашивания негативно влияют на волосы и объяснила, почему у 57-летнего Филиппа появилась залысина на затылке.

По словам специалиста, светлый цвет, особенно платиновый блонд, требуют постоянного агрессивного обесцвечивания, которое разрушает кератиновую структуру волоса. Это делает волосы более сухими, ломкими и склонными к сечению. Частая смена цвета также приводит к истончению и может вызывать их выпадение.

В случае с Филиппом Киркоровым подобные изменения, скорее всего, усугубляются вынужденным использованием стайлинговых инструментов и средств для регулярных укладок, что еще больше травмирует волосы.