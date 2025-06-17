Отрастил усы и отказался от классики: зачем Ивану Урганту потребовалась кардинальная смена имиджа

Ксения Собчак поделилась кадрами с Иваном Ургантом, на которых заметна смена имиджа шоумена. Так, Ургант, который ранее предпочитал легкую небритость, отрастил усы и отказался от классического стиля одежды. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что усы подходят телеведущему и делают его образы более запоминающимися. Также в беседе с сайтом «Страсти» она предположила: Ургант отрастил усы, чтобы спрятать шрам на лице.

«Усы Иван Ургант добавлял к своему образу не единожды. Это и желание подчеркнуть индивидуальность, выразить свою многогранную личность, и улучшить имидж. Иногда к усам добавляется общая небольшая растительность в виде молодой бородки, что придает некоторую раскрепощенность образу. Усы у Урганта и небритость — еще и маскировка шрама на подбородке», — высказалась Надежда.

Форма усов — подкова (обрамляют губы сверху вниз) может считываться как стремление к доминированию, властности, контролю над происходящим. Такие усы добавляют в образ того, кто их носит, мужественности и привлекательности. В то же время усы могут подчеркивать некоторую закрытость человека.

По словам эксперта, Ургант, как представитель шоу-бизнеса, славится своей элегантностью и современностью. Приверженность медийных персон классическому стилю является давней традицией - такая одежда, как правило, подчеркивает респектабельность владельца. Костюмы Урганта отличаются высоким качеством тканей и пошива, безупречной посадкой на фигуре.