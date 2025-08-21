«От таких не уходят»: в чем секрет 34-летнего брака Максима Фадеева

Максим Фадеев больше 30 лет состоит в браке. Продюсер признавался, что когда впервые увидел Наталью, то сразу понял, что она станет его женой. По словам Максима, он не пожалел, что связал жизнь с ней. В беседе с сайтом «Страсти» сваха Анна Осипова назвала избранницу Фадеева «генератором идей» и «серым кардиналом» их пары. По мнению Анны, супруги усиливают лучшие качества друг друга.

«Вот уже 34 года он женат на одной женщине, что для шоу-бизнеса это явление редкое. Учитывая масштаб личности Фадеева и окружение одними из самых красивых девушек страны – феноменальное постоянство. Фадеев олицетворяет фундаментальность, надежность, любовь к красоте, эстетике, домашнему уюту и комфорту. Он приверженец добротности и качества во всем: в профессии, в быту, в отношениях. Супруга Максима обладает энергией лидера. Уверена, что она генератор идей и серый кардинал их пары, партнер надежный в квадрате. От таких не уходят, таких не променяют на сотни длинных ног. Этому союзу ничто не угрожает, так как они прошли огонь, воду и медные трубы. Он не прост, а она не проста вдвойне. Это две личности, которые своей осознанной любовью усиливают свои лучшие качества, и от этого их брак, как хороший коньяк, с годами становится только крепче и дороже», — высказалась сваха.