«От чувственности к вульгарности»: модная битва женщин Цекало – Лолита и Дарина Эрвин

Стилист-имиджмейкер Алина Межевая прокомментировала образы двух женщин продюсера Александра Цекало. Многие помнят его яркие отношения с певицей Лолитой, а сейчас мужчина счастлив с художницей Дариной Эрвин. Поклонники отмечают, что избранницы артиста похожи между собой – обе яркие брюнетки. А что у них со стилем? Отвечает эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Обе наши сегодняшние героини являются активными участницами светской жизни, их фото довольно часто попадают на страницы известных изданий. Про Дарину говорят, что она очень похожа на Лолиту в молодости. Поэтому давайте сегодня подробнее разберем их стили.