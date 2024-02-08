«От чувственности к вульгарности»: модная битва женщин Цекало – Лолита и Дарина Эрвин
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Стилист-имиджмейкер Алина Межевая прокомментировала образы двух женщин продюсера Александра Цекало. Многие помнят его яркие отношения с певицей Лолитой, а сейчас мужчина счастлив с художницей Дариной Эрвин. Поклонники отмечают, что избранницы артиста похожи между собой – обе яркие брюнетки. А что у них со стилем? Отвечает эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».
Обе наши сегодняшние героини являются активными участницами светской жизни, их фото довольно часто попадают на страницы известных изданий. Про Дарину говорят, что она очень похожа на Лолиту в молодости. Поэтому давайте сегодня подробнее разберем их стили.
«У Лолиты невероятная энергетика и харизма, от чего и стиль преобладает именно эпатажный, порой даже шокирующий окружающих. Если вы следите за творчеством Лолиты, то должны были заметить, что она обожает мини, открытое декольте и все ее образы говорят о том, что эта дама абсолютно без комплексов. Чему она, собственно. и учит окружающих. Лолита спокойно сочетает в одном образе разные стили, но как правило, это периодически выглядит неуместно. Эпатаж эпатажным, но должен быть во всем баланс».
Алина Межевая
Стилист-имиджмейкер
Стилист отмечает, что в последнее время образы певицы стали более сдержанным и стильными. Словно она достигла какой-то внутренней гармонии или просто сменила стилиста.
«Факт остается фактом, новая стрижка и более сдержанный стиль сделали свое дело, благодаря чему Лолита сейчас выглядит потрясающе. Ее типажу подходит яркий и драматический стиль. Главный принцип данного стиля – это сложный крой, при этом, должно быть красиво и ярко. В цветовой гамме преобладают черные, красные, синие и золотые оттенки».
Алина Межевая
Стилист-имиджмейкер
Эксперт также высказалась о внешнем виде и нарядах нынешней супруги Цекало – Дарины Эрвин. Ее активно обсуждают в соцсетях.
«Дарина обладает красивыми формами, благодаря чему, все ее образы максимально чувственные, где-то даже слишком откровенные. В ее случае, главное суметь выдержать золотую середину т.к. легко перейти грань от чувственности к вульгарности».
Алина Межевая
Стилист-имиджмейкер
Специалист сделала вывод, что обе героини похожи между собой, в первую очередь – любовью к себе, отсутствием комплексом, постоянной демонстрацией своих форм. Кроме того, женщинам походит драматический стиль в одежде. Различия заключаются лишь в том, что они из разных сфер деятельности.