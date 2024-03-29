Остаться с носом: могла ли Алиса Казьмина заразиться сифилисом у косметолога

Алиса Казьмина, бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина, потерявшая нос при загадочных обстоятельствах, недавно объявила о возвращении этой части лица на законное место. Но что случилось, почему нос мог так внезапно провалиться и как избежать подобного? Об этом сайту «Страсти» рассказала эксперт, врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC Анжелика Ужва.

Нос Алисы в буквальном смысле провалился из-за распада хрящевых тканей. Что именно повлияло на такое положение дел, до сих пор неизвестно — версий произошедшего множество. Одни эксперты уверяют, что дело в неправильно проведенной ринопластике. Другие намекают на влияние запрещенных препаратов, которыми бывшая жена футболиста якобы глушила горе во время громкого развода. Третьи вспоминают о кармическом бумеранге и даже выдвигают вариант отравления, подстроенного свекровью. Сама же Алиса говорит об аутоиммунном заболевании, возникшем на фоне стресса. Также она добавила версию о полученном сифилисе, который развился после уколов косметолога, вызванного на дом.

Анжелика Ужва считает эти сведения весьма неоднозначными. Точной информации не много, потому на тему носа Алисы Казьминой рассуждать достаточно сложно.