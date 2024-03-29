Остаться с носом: могла ли Алиса Казьмина заразиться сифилисом у косметолога
© Freepik
Алиса Казьмина, бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина, потерявшая нос при загадочных обстоятельствах, недавно объявила о возвращении этой части лица на законное место. Но что случилось, почему нос мог так внезапно провалиться и как избежать подобного? Об этом сайту «Страсти» рассказала эксперт, врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC Анжелика Ужва.
Нос Алисы в буквальном смысле провалился из-за распада хрящевых тканей. Что именно повлияло на такое положение дел, до сих пор неизвестно — версий произошедшего множество. Одни эксперты уверяют, что дело в неправильно проведенной ринопластике. Другие намекают на влияние запрещенных препаратов, которыми бывшая жена футболиста якобы глушила горе во время громкого развода. Третьи вспоминают о кармическом бумеранге и даже выдвигают вариант отравления, подстроенного свекровью. Сама же Алиса говорит об аутоиммунном заболевании, возникшем на фоне стресса. Также она добавила версию о полученном сифилисе, который развился после уколов косметолога, вызванного на дом.
Анжелика Ужва считает эти сведения весьма неоднозначными. Точной информации не много, потому на тему носа Алисы Казьминой рассуждать достаточно сложно.
Тем не менее изменить форму этого органа любой косметолог в состоянии. Для этого используются самые разные методы — от филлеров до введения нитей.
Однако первый способ очень непредсказуем для самого пациента. И даже не с точки зрения эстетики, а именно здоровья. В Южной Корее, где введение филлеров, в том числе в зону носа, дело обычное, часто встречаются не самые приятные осложнения после процедуры.
Некоторые клиенты косметологических клиник сталкиваются с необратимой слепотой. Препарат на основе гиалуроновой кислоты может при неправильном введении закупорить сосуд, что приведет к моментальной потере зрения.
По сравнению с филлерами нитевой лифтинг более безопасен и предсказуем. Но лучше всего в этом плане ботулинотерапия. Достаточно ввести препарат в определенные точки и в определенной дозировке, чтобы сузить спинку носа и приподнять, например, его кончик.
«Но, конечно, остается вопрос, возможно ли заразиться сифилисом через иглу шприца? Самый частый путь передачи этого заболевания — при незащищенном половом контакте. Однако в теории вероятность получить инфекцию после уколов красоты существует. Но только в том случае, если специалист применял не одноразовую, а ранее использованную иглу или шприц с остатками жидкостей зараженного».
Анжелика Ужва
Врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC. Сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам
Правда, замечает эксперт, в клиниках, где имеются жесткие требования к инструментам и их стерильности, эта вероятность стремится к нулю. Никакого заражения от стрельных инструментов, которые грамотный врач достает из герметичной упаковки, быть не может.
В настоящее время Алиса Казьмина показывается перед камерами уже с новым носом, который пластические хирурги воссоздали из ее же тканей. Вполне возможно, что женщину ждут новые манипуляции. Ведь процесс восстановления этого органа поэтапный и вряд ли завершится после одной операции.