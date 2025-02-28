«Остается надеяться, что к 18-летию освободится Лепс»: чем опасно воспитание Миланы Стар

В Сети обсуждают роскошный подарок Миланы Стар на день рождения. В честь 15-летия ей подарили квартиру в центре Москвы. Такой презент Милане преподнесла мама, которая призвала наследницу «мечтать глобально». Однако психолог Станислав Самбурский считает, что Ирина Маирко создает золотую клетку для дочки и формирует в ней нарциссические черты. По мнению эксперта, в дальнейшем Милане будет сложно получать удовольствие от обычной жизни. Станислав поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Виталий Гогунский и Ирина Маирко, помимо желания протолкнуть наследницу на эстраду и застолбить для неё сытное место, создают для Миланы настоящую золотую клетку. Два «паровоза», толкающие девочку к серьёзным достижениям, формируют у неё выученную беспомощность. Во взрослой жизни такое поведение родителей часто приводит к тому, что у человека не остаётся мотивации действовать самостоятельно. Привычка принимать решения без подсказок не формируется, а навыки самостоятельности и ответственности за свои поступки отсутствуют. Рано становиться звездой и тонуть в подарках — это услада для родителей, которые сами выбрались из грязи в князи. Однако такое поведение формирует у ребёнка нарциссические черты. В дальнейшем девочке будет сложно строить отношения и получать удовольствие от обычной жизни. Подарок Милане в виде квартиры на пятнадцатилетие — это, конечно, сильный жест, но он лишь усиливает зависимость от внешних атрибутов успеха», — высказался эксперт.

По мнению психолога, в жизни Миланы высок риск развития нарциссических черт. Внимание с ранних лет, миллионы подписчиков в социальных сетях — всё это подталкивает ребёнка к ощущению своей уникальности и исключительности. Однако такая самооценка часто оказывается очень хрупкой и зависит от внешнего одобрения. Человеку с завышенной самооценкой сложно справляться с критикой, и любой провал в карьере будет восприниматься крайне остро.

«Когда Милана начнёт строить отношения и искать себе пару, ей будет сложно найти человека, который сможет любить и восхищаться ею так же, как это делают её родители. Остаётся лишь надеяться, что к её 18-летию освободится Григорий Лепс. Гиперопека и стремление родителей реализовать свои амбиции через ребёнка могут привести к серьёзным последствиям. Важно помнить, что настоящая поддержка — это не только материальные блага, но и возможность для ребёнка развиваться самостоятельно, учиться принимать решения и нести за них ответственность»,— резюмировал Самбурский.