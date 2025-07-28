«Оригинальность, доведенная до абсурда»: почему Марго стоит поменять прическу и макияж
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Маргарита Овсянникова — артистка, которая находится на слуху. Сначала про певицу говорили как про фаворитку Филиппа Киркорова, а сейчас обсуждают ее творчество и эпатажные наряды. В беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева оценила светские образы Марго. Эксперт считает, что певица намеренно выбирает эпатажные наряды, тем самым привлекая к себе внимание и подчеркивая характер. При этом Надежда раскритиковала прическу и макияж артистки, который выглядит вульгарно и убивает ее естественную красоту.
«Ее преобладающий стиль в одежде – эпатажный. В образах практически всегда присутствует вызов, провокационность, нарушение общепринятых норм, а иногда и диссонанс. Делается это безусловно преднамеренно, для удержания и привлечения внимания. Эпатажность у Марго проявлена во всем: в творчестве, высказываниях, исполняемых куплетах и в одежде. Ей вполне удается шокировать и вызывать тем самым обсуждение своей персоны. В костюме легко диагностируется характер Маргариты, его истероидная акцентуация. Исходя из этого Овсянникова предпочитает в своих костюмах сочетать несочетаемое, порой доводя все до полного абсурда: то прозрачная тесная прямая юбка из органзы, надетая на грубые спортивные шорты, сверху креативный топ с одним оголенным плечом, то золотое платье, удлиненное по полу с объемным «дутым» верхом из плащевой ткани золотистого цвета, то маленькое черное платье мини на бретельках, визуально расширяющее грудную клетку… Перед блогерами Марго появляется так же в чем-то необычном, ярком, то это футуристичная красная футболка с белой отделкой, отстроченные по кругу на груди, то полосатая (с красно-белой полоской). Эпатажности трудно возразить, так как это стиль напоказ, это оригинальность, доведенная иногда до абсурда, стремление самовыражения своей индивидуальности», — высказалась Коробцева.
Коробцева считает, что у Марго образы весьма спорны, многое артистке не подходит, но эпатажность на это и рассчитана: привлечь внимание!
Что хотелось бы изменить/ поменять в образах?
Профессор моды убеждена, что певице нужно изменить макияж. У Маргариты глаза средне-серого цвета, темные цвета помады в принципе забивают ее природную красоту, темная окантовка губ смотрится вульгарно, грубо. Жирные стрелки также рассчитаны для восприятия с большого расстояния, но вблизи диссонируют с ее глазами.
«Исходя из эпатажности Марго следовало бы обратить внимание на модные тенденции в макияже, креативность и художественность, использование сложного визажа и грима, однако хорошо и профессионального подобранного к ее цветотипу внешности… Вне сомнений, короткая стрижка позволяет выделиться, делает образы запоминающимися и в целом решает задачу привлечения внимания своей необычностью, поэтому рассуждения на тему, как бы изменить прическу здесь, скорее всего, излишни. Хотя зализанные короткие волосы делают акцент и зрительно увеличивают нос певицы, он становится еще заметнее, поэтому изменения в прическе весьма желательны», — посоветовала эксперт.
Коробцева Надежда