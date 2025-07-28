«Оригинальность, доведенная до абсурда»: почему Марго стоит поменять прическу и макияж

Маргарита Овсянникова — артистка, которая находится на слуху. Сначала про певицу говорили как про фаворитку Филиппа Киркорова, а сейчас обсуждают ее творчество и эпатажные наряды. В беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева оценила светские образы Марго. Эксперт считает, что певица намеренно выбирает эпатажные наряды, тем самым привлекая к себе внимание и подчеркивая характер. При этом Надежда раскритиковала прическу и макияж артистки, который выглядит вульгарно и убивает ее естественную красоту.

«Ее преобладающий стиль в одежде – эпатажный. В образах практически всегда присутствует вызов, провокационность, нарушение общепринятых норм, а иногда и диссонанс. Делается это безусловно преднамеренно, для удержания и привлечения внимания. Эпатажность у Марго проявлена во всем: в творчестве, высказываниях, исполняемых куплетах и в одежде. Ей вполне удается шокировать и вызывать тем самым обсуждение своей персоны. В костюме легко диагностируется характер Маргариты, его истероидная акцентуация. Исходя из этого Овсянникова предпочитает в своих костюмах сочетать несочетаемое, порой доводя все до полного абсурда: то прозрачная тесная прямая юбка из органзы, надетая на грубые спортивные шорты, сверху креативный топ с одним оголенным плечом, то золотое платье, удлиненное по полу с объемным «дутым» верхом из плащевой ткани золотистого цвета, то маленькое черное платье мини на бретельках, визуально расширяющее грудную клетку… Перед блогерами Марго появляется так же в чем-то необычном, ярком, то это футуристичная красная футболка с белой отделкой, отстроченные по кругу на груди, то полосатая (с красно-белой полоской). Эпатажности трудно возразить, так как это стиль напоказ, это оригинальность, доведенная иногда до абсурда, стремление самовыражения своей индивидуальности», — высказалась Коробцева.