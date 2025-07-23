«Организм буквально поедает сам себя»: раскрыт секрет похудения Николая Баскова
© Starface.ru
Певец Николай Басков удивил поклонников — артист значительно постройнел, кожа стала свежей, а образ — заметно моложе. О том, что происходит с исполнителем хита «Шарманка», сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Согласно признанию самого артиста, сильное похудение было вызвано не диетой, а вирусной инфекцией. В течение нескольких недель он питался исключительно легкими супами и жидкой пищей, терял голос, страдал от высокой температуры и постоянного кашля. На фоне болезни организм начал активно расходовать внутренние ресурсы (жировые и мышечные запасы), что и привело к стремительной потере веса.
«Это классический пример катаболического состояния. При нем организм буквально поедает сам себя, когда не получает достаточного количества энергии извне. Такой способ снижения массы тела нельзя считать безопасным»
Кристина Пришвина
врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Однако, еще до болезни Николай придерживался принципов интервального голодания. Приём пищи происходил в строго отведённое время, чаще всего в 8-часовом «окне», а оставшиеся 16 часов он не ел. Это один из популярных методов регулирования веса и улучшения метаболизма. Стоит отметить, что интервальное голодание действительно может положительно повлиять на обмен веществ, уменьшить воспалительные процессы и способствовать снижению массы тела. Однако его важно адаптировать под индивидуальные особенности и при этом наблюдение врача обязательно.
«Похудение Баскова стало результатом не только дисциплины, но и стечения обстоятельств — болезни. Поэтому применять такие методы к себе без медицинского показания не стоит. Потеря веса за счёт истощения — это всегда риск для иммунной и гормональной системы, особенно в зрелом возрасте. При этом артист стал выглядеть моложе. Когда человек теряет 8–15 кг, как это произошло у Баскова, уходит подкожный жир, особенно в нижней части лица (щеки, подбородок, шея). В результате лицо выглядит моложе и «строже», особенно на фото и видео»
Кристина Пришвина
врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Но похудение и омоложение Николая Баскова результат не только диеты. Артист не скрывает: для поддержания формы он подключил комплекс мер. Певец добавил и регулярные занятия спортом с персональным тренером, и профессиональный массаж, и обильное питьё — до 3–4 литров воды в день. Всё это способствует детоксикации, улучшению тонуса кожи и общей работоспособности организма.
Также визуальное омоложение Николая Баскова вызвано уменьшением отеков. Во время болезни артист питался минимально, пил много жидкости и почти не ел соли, сахара, алкоголя. Это могло резко уменьшить отёчность и убрать «мешки» под глазами. Также снизилось воспаление кожи, выровнялся цвет лица.
«Стоит отметить, что даже неделя без сахара, соли и алкоголя улучшает состояние кожи, особенно у мужчин после 35. Преображение Николая Баскова — наглядный пример того, как организм может резко поменяться под действием болезни и внешнего ухода. Однако с медицинской точки зрения, такие изменения требуют осторожности и грамотной реабилитации. Если вы стремитесь похудеть и выглядеть моложе — выбирайте мягкие, физиологичные методы, основанные на балансе питания, движении и заботе о себе»
Кристина Пришвина
врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ