«Организм буквально поедает сам себя»: раскрыт секрет похудения Николая Баскова

Но похудение и омоложение Николая Баскова результат не только диеты. Артист не скрывает: для поддержания формы он подключил комплекс мер. Певец добавил и регулярные занятия спортом с персональным тренером, и профессиональный массаж, и обильное питьё — до 3–4 литров воды в день. Всё это способствует детоксикации, улучшению тонуса кожи и общей работоспособности организма.

Также визуальное омоложение Николая Баскова вызвано уменьшением отеков. Во время болезни артист питался минимально, пил много жидкости и почти не ел соли, сахара, алкоголя. Это могло резко уменьшить отёчность и убрать «мешки» под глазами. Также снизилось воспаление кожи, выровнялся цвет лица.