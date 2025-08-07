«Она не снижает планку»: как требования Анны Asti к мужчине ее характеризуют

В новом интервью Анна Asti озвучила свои требования к мужчине. По словам певицы, ей неважно, сколько зарабатывает избранник. При этом ей необходимо знать пароль от его телефона, и чтобы он не лайкал других девушек в соцсети. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Олеся Иневская рассказала, что пожелания Анны к возлюбленному могут быть связаны с пережитым травмирующим опытом.

«Анна сама зарабатывает хорошие деньги и может не придавать большого значения уровню дохода мужчины. Это не говорит о том, что она снижает планку требований. Это говорит о другом: она знает, что способна обеспечить себе достойную жизнь, закрыть все важные потребности и реализовать мечты», — высказалась эксперт.

Желание быть с более обеспеченным партнёром чаще связано с наследием прошлого. Нас с детства учили: стабильность приходит от мужчины, женщина не вытянет сама, жить на хорошем уровне одной невозможно. Чаще всего за желанием встречаться с более обеспеченным мужчиной стоят установки предыдущих поколений, страх, что я самостоятельно не смогу добиться нужного уровня дохода и желаемого уровня жизни. Также, если у меня самой не хватает веры в себя и в свои силы, находясь рядом с более успешным финансово партнером, я могу с ним идентифицироваться и считать, что я также достигла успеха и такого же уровня качества жизни за счет того, что смогла привлечь к себе такого партнера. Как будто сам факт того, что он рядом, подтверждает её ценность и успех.