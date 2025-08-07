«Она не снижает планку»: как требования Анны Asti к мужчине ее характеризуют
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
В новом интервью Анна Asti озвучила свои требования к мужчине. По словам певицы, ей неважно, сколько зарабатывает избранник. При этом ей необходимо знать пароль от его телефона, и чтобы он не лайкал других девушек в соцсети. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Олеся Иневская рассказала, что пожелания Анны к возлюбленному могут быть связаны с пережитым травмирующим опытом.
«Анна сама зарабатывает хорошие деньги и может не придавать большого значения уровню дохода мужчины. Это не говорит о том, что она снижает планку требований. Это говорит о другом: она знает, что способна обеспечить себе достойную жизнь, закрыть все важные потребности и реализовать мечты», — высказалась эксперт.
Желание быть с более обеспеченным партнёром чаще связано с наследием прошлого. Нас с детства учили: стабильность приходит от мужчины, женщина не вытянет сама, жить на хорошем уровне одной невозможно. Чаще всего за желанием встречаться с более обеспеченным мужчиной стоят установки предыдущих поколений, страх, что я самостоятельно не смогу добиться нужного уровня дохода и желаемого уровня жизни. Также, если у меня самой не хватает веры в себя и в свои силы, находясь рядом с более успешным финансово партнером, я могу с ним идентифицироваться и считать, что я также достигла успеха и такого же уровня качества жизни за счет того, что смогла привлечь к себе такого партнера. Как будто сам факт того, что он рядом, подтверждает её ценность и успех.
«Те, кто пережил болезненную измену, могут в новых отношениях стать тревожными и подозрительными. Человек может болезненно реагировать на флирт, на секреты, на попытки уединиться с телефоном. Желание Анны отсутствия пароля на телефоне может быть не связано с контролем. За ним может стоять желание видеть, что другой готов к полной прозрачности. Насколько хорошо или плохо влияет полная прозрачность на отношения — уже другой вопрос. Негативная реакция на лайки может быть связана с прошлым опытом. Возможно, прошлый партнёр изменил с девушкой, которой оказывал активное внимание в том числе в социальных сетях. Обычно любая реакция недоверия может плохо сказываться на развитии отношений, ведь доверие важная составляющая здоровых отношений», — пояснила психолог.
Олеся Иневская
Анна говорит о том, что с одной стороны она «созависимый» человек, а с другой стороны «контрзависимая». Когда ее догоняют, она начинает убегать. Олеся отметила, что это может сигнализировать о тревожно-избегающем типе привязанности. Мужчина должен уметь выдерживать тот тип привязанности, который есть у Анны. Не навязываться, когда включается желание дистанции, и в том числе откликаться на сближение.