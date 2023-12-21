«Он видит подвох во всем»: психолог назвала причину расставания Круза с женами
Психолог Инна Мирная считает, что актер Том Круз является параноидной личностью .
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Том Круз известен не только своими ролями в кино, но и насыщенной личной жизнью. Актер несколько раз пытался создать семью. При этом каждая из его жен была младше предыдущей на 11 лет. Как только им исполнялось 33 года, Круз подавал на развод. В чем причины такого поведения? Скрывается ли за ним «магическое» мышление? Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Инна Мирная.
По мнению эксперта, поведением актера руководит не магия чисел, а параноидный тип мышления. В своих интервью Том неоднократно рассказывал о трудном детстве и напряженных отношениях с отцом. Именно в таких условиях формируется параноидная личность.
«Отец преподал для меня важнейший урок о том, как устроена жизнь. Он мог сначала обмануть меня своим спокойствием, чтоб я расслабился и почувствовал себя в безопасности, а потом внезапно ударить», — цитирует Свободная Пресса архивное интервью Круза.
«Для «параноика» мир враждебен. Ему сложно строить близкие, доверительные отношения. Он видит подвох во всём и во всех. В такой «плодородной почве» очень хорошо прорастают различные конспирологические теории. Человеку-параноику нужна идея, в которую он будет верить. Причем она может быть бредовой, недоказанной, ненаучной. Но он всю жизнь будет строить вокруг этой идеи», — высказалась психолог.
Такой идеей для Круза стала религия саентология, которая пропагандирует разрыв отношений с друзьями, родственниками — с теми, кто не поддерживает схожие идеи.
Существует мнение, что брак Тома и Николь Кидман разладился из-за религии. Дело в том, что отцом актрисы является психолог. Этот факт не понравился лидеру саентологов.
Кроме того, саентологи считают, что после 33 лет женщина не может родить наследника, который спасет человечество. Напомним, что Круз разводился с избранницами, когда они находились в этом возрасте.