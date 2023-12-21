«Он видит подвох во всем»: психолог назвала причину расставания Круза с женами

Том Круз известен не только своими ролями в кино, но и насыщенной личной жизнью. Актер несколько раз пытался создать семью. При этом каждая из его жен была младше предыдущей на 11 лет. Как только им исполнялось 33 года, Круз подавал на развод. В чем причины такого поведения? Скрывается ли за ним «магическое» мышление? Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Инна Мирная.

По мнению эксперта, поведением актера руководит не магия чисел, а параноидный тип мышления. В своих интервью Том неоднократно рассказывал о трудном детстве и напряженных отношениях с отцом. Именно в таких условиях формируется параноидная личность.

«Отец преподал для меня важнейший урок о том, как устроена жизнь. Он мог сначала обмануть меня своим спокойствием, чтоб я расслабился и почувствовал себя в безопасности, а потом внезапно ударить», — цитирует Свободная Пресса архивное интервью Круза.