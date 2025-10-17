Одутловатое лицо и скачки инсулина: какие ошибки совершает Мария Кожевникова при попытках похудеть

После четвертых родов актрисе Марии Кожевниковой диагностировали диабет, из-за которого она не могла избавиться от лишнего веса. 40-летняя звезда «Универа» изнуряла себя диетами и даже прибегала к опасным уколам, однако результат был временным. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» подчеркнула, что Мария Кожевникова — яркий пример того, что интенсивность не значит результат.

Актрису мучают не только лишние килограммы, но и отечность. Поклонники все чаще замечают, что у Марии одутловатые лицо, шея и руки. Как пояснила врач, прежде всего — это сигнал организма о внутренних нарушениях водно-солевого баланса, гормонального фона и метаболических процессов. Более того, интенсивные попытки похудеть могут привести к обратному эффекту.