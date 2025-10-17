Одутловатое лицо и скачки инсулина: какие ошибки совершает Мария Кожевникова при попытках похудеть
© Starface.ru
После четвертых родов актрисе Марии Кожевниковой диагностировали диабет, из-за которого она не могла избавиться от лишнего веса. 40-летняя звезда «Универа» изнуряла себя диетами и даже прибегала к опасным уколам, однако результат был временным. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» подчеркнула, что Мария Кожевникова — яркий пример того, что интенсивность не значит результат.
Актрису мучают не только лишние килограммы, но и отечность. Поклонники все чаще замечают, что у Марии одутловатые лицо, шея и руки. Как пояснила врач, прежде всего — это сигнал организма о внутренних нарушениях водно-солевого баланса, гормонального фона и метаболических процессов. Более того, интенсивные попытки похудеть могут привести к обратному эффекту.
«Как одна из причин таких нарушений может дисбаланс макронутриентов. В результате дефицит белка и «углеводные качели». Это одна из самых частых причин. При недостатке белка жидкость легче просачивается в межклеточное пространство, формируя отеки. Лицо, веки, щиколотки — типичные зоны для них. Белки плазмы крови, в первую очередь альбумины, играют ключевую роль в удержании жидкости внутри сосудов, поэтому пренебрегать потреблением мяса, рыбы, яиц, творога не стоит. Вероятно, Мария пыталась снизить калорийность за счет данных продуктов в том числе, что и привело к дефициту протеина. При избытке простых углеводов и соли, когда человек в целом ест мало, но его рацион состоит из «быстрых» углеводов, происходят резкие скачки инсулина и приводят к задержке натрия и, как следствие, воды в организме»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
По словам доктора Пришвиной, самая большая ошибка всех худеющих — пить мало воды. При этом люди считают, что это лишний вес, но на деле же все наоборот, когда организм недополучает чистую воду, он воспринимает это как сигнал тревоги и начинает удерживать каждую молекулу в межклеточном пространстве про запас. Если Мария пьет мало, ее тело будет компенсаторно отекать, особенно после соленой или сладкой пищи.
Также, любая строгая диета — это стресс для организма. Стресс провоцирует выброс гормона кортизола, а он напрямую влияет на задержку жидкости и перераспределение жира в область живота и лица. На фоне частых диет и срывов может развиваться или усугубляться инсулинорезистентность. При этом клетки перестают адекватно реагировать на инсулин, приводит к постоянно повышенному его уровню, а также способствует задержке натрия и воды почками.
Не стоит забывать, что отеки могут быть маркером дефицита определенных витаминов и минералов. Калий и магний являются антагонистами натрия. Достаточное их потребление помогает выводить лишнюю жидкость, но при недостатке естественно начинает задерживаться жидкость. Недостаток витаминов B1, B6, B5 нарушает периферическое кровообращение и работу почек, что также может способствовать отекам.
Еще одним фактором, по словам диетолога, могут являться проблемы с лимфатическим дренажом и детоксикацией. При активном похудении в кровоток попадает большое количество продуктов распада жировых клеток (токсины, накопленные в жире, метаболиты). Если печень и лимфатическая система не справляются с нагрузкой, то организм пытается снизить их концентрацию этих токсинов жидкостью, что также проявляется отеками. И малоподвижный образ жизни усугубляет эту проблему, так как лимфатическая система не имеет своего «сердца » и движется только за счет работы мышц.
«Можно предположить,что отечное лицо Марии Кожевниковой — это важнейший диагностический признак. Организм не обманешь. Ему необходимо вместо изнурительных диет грамотный, системный подход. Надо выбрать сбалансированное питание, адекватную гидратацию, управление стрессом и физическую активность»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ