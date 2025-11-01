Одинаковое платье у Ёлки и Лолиты: кто выглядел лучше на «Золотом граммофоне» и сколько стоит образ
© Starface.ru
На 30-м юбилейном «Золотом граммофоне» зрителей ждала не только музыка, но и эффектная мода. Две артистки — Ёлка и Лолита Милявская — появились в одинаковых платьях: длинных, чёрных, полностью расшитых пайетками, что спровоцировало обсуждения в Сети. Стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева заявила, что наряд смотрится по-разному на артистках и подчеркивает их достоинства. Однако Люси считает, что на певице Ёлке платье за 3 тыс. евро сидит лучше. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
Лолита: драма, блеск и харизма
«Лолита выбрала классическую формулу вечернего гламура — плотное чёрное платье, мерцающее при каждом движении. Слегка подчёркнутая линия талии, длинный шлейф, уверенная осанка и знаменитая ироничная улыбка — всё в её образе говорит: «Я звезда, и я это знаю». Этот выход — не просто одежда, это шоу в одном кадре. Лолита выглядит ярко, чуть провокационно, с тем самым артистическим шармом, за который её любят зрители», — высказалась Люси.
«Если на дорожке появляется Лолита — скучно не будет», — шутят стилисты. И с этим трудно спорить.
Ёлка: холодный блеск и модная строгость
«Ёлка выбрала похожий фасон, но интерпретировала его совсем иначе. Её образ — сдержанный, утончённый и почти графичный. Перчатки, короткая стрижка, идеальная посадка платья и знаменитая осанка певицы создают настроение «современной королевы вечера». Здесь нет эмоций — есть стиль. Нет игры — есть концепция. Ёлка превращает вечерний блеск в модное высказывание, где каждая деталь выверена до миллиметра», — заявила эксперт.
Откуда платье и сколько оно стоит
По словам Люси, платья такого кроя и фактуры — не из простых. Чёрное полотно, полностью покрытое пайетками, длинный рукав, высокая посадка и шлейф — всё это характерно для вечерних коллекций премиум-брендов, таких как Monique Lhuillier, Zuhair Murad, Jenny Packham или Elisabetta Franchi. У брендов этого уровня аналогичные модели стоят от 1 000 до 3 000 евро, а эксклюзивные варианты, созданные под заказ, могут доходить до 5 000 евро и выше.
Так что, скорее всего, перед нами — не просто вечернее платье, а настоящий ред-карпет couture, созданный для сценического момента.
Кто победил?
«Платье одно, но подача разная. Лолита делает из блеска театр, Ёлка — модное кино. Первая играет на эмоциях и харизме, вторая — на выверенности и вкусе. Вердикт: ничья с лёгким перевесом в сторону Ёлки — за свежесть и минималистичную силу. Но в эмоциональности, уверенности и артистизме Лолите по-прежнему нет равных», — резюмировала Люси.
Люси Пылаева