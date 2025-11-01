Одинаковое платье у Ёлки и Лолиты: кто выглядел лучше на «Золотом граммофоне» и сколько стоит образ

На 30-м юбилейном «Золотом граммофоне» зрителей ждала не только музыка, но и эффектная мода. Две артистки — Ёлка и Лолита Милявская — появились в одинаковых платьях: длинных, чёрных, полностью расшитых пайетками, что спровоцировало обсуждения в Сети. Стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева заявила, что наряд смотрится по-разному на артистках и подчеркивает их достоинства. Однако Люси считает, что на певице Ёлке платье за 3 тыс. евро сидит лучше. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

Лолита: драма, блеск и харизма

«Лолита выбрала классическую формулу вечернего гламура — плотное чёрное платье, мерцающее при каждом движении. Слегка подчёркнутая линия талии, длинный шлейф, уверенная осанка и знаменитая ироничная улыбка — всё в её образе говорит: «Я звезда, и я это знаю». Этот выход — не просто одежда, это шоу в одном кадре. Лолита выглядит ярко, чуть провокационно, с тем самым артистическим шармом, за который её любят зрители», — высказалась Люси.

«Если на дорожке появляется Лолита — скучно не будет», — шутят стилисты. И с этим трудно спорить.