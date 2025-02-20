«Очевидно, есть проблема»: профессор моды рассказала, что не так со стилем Петросяна и его жены

Татьяна Брухунова не скрывает увлечения модой и люксовыми вещами. В новом интервью она призналась, что следит не только за своим стилем, но и за имиджем мужа. На протяжении 12 лет Татьяна лично одевает Евгения Петросяна на публичные мероприятия. Однако профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что Татьяне нужно заняться своим гардеробом, который подошел бы учителю из эпохи СССР. Также эксперт убеждена, что та не преуспела и с имиджем супруга. Надежда поделилась мнением в беседе с сайтом «Страсти».

«В ее образах на фото практически всегда подчеркивается ум, (использованием очков). Татьяна варьирует множеством разнообразных оправ, но не все оправы на ней смотрятся одинаково хорошо. Есть малозаметные оправы, то есть «никакие», и оправы неудачные, подчеркивающие особенности формы лица. Очевидно, что с подбором очков есть проблема, и, видимо, со зрением… В целом ее образы приводят к мысли, что фотографии сделаны примерно в середине 80-х, именно тогда и носили простенькие платьица с налетом провинциальности романтического стиля с этническим подтекстом из натуральных материалов, мало использовали косметику. Получаемый в результате имидж напоминает стереотипный образ педагога — старый девиз СССР: очки, мало косметики, строгая прически, простая, закрытая одежда…Иногда на фотографиях она выглядит старше и совсем не современно, образам не хватает стильности. В подборе одежды есть и серьезные промахи: использование одежды не ее размера с плохой посадкой, чрезмерное увлечение смешением фактур и расцветок, увлечение тканями в горошек и под леопарда, клеткой. А платье с перьями вызвало недоумение, так же, как и толстовки с надписями на груди. Татьянин имидж требует особого внимания и коррекции. Первое на что следовало бы обратить внимание, на стильность и современность образов, присутствие макияжа, хорошую коррекцию особенностей лица (лицо сердечком), подчеркивающего ее красивые глаза и взгляд», — высказалась Надежда.

Остановимся на достижениях Татьяны как имиджмейкера по отношению к образам Евгения Петросяна.

По мнению эксперта, в костюмах Петросяна так и не появилось имиджевой, знаковой одежды, подчеркивающей его принадлежность к творческой элите. Изменения, конечно, определенные в имидж Евгения Петросяна за последнее десятилетие есть. Ранее юморист часто использовал темные костюмы с галстуком или бабочкой из традиционных тканей в мелкую полоску. Эти образы никак не выделяли артиста на фоне толпы.

Брухунова достигла в этом направлении лишь некоторых успехов: использование более ярких цветов, костюмов пастельной расцветки освежают образы Евгения, но являются такими же обычными в силу покроя и используемых материалов. В его образах отсутствует эксперимент, желательна большая элегантность и эксклюзивность.