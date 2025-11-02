«Очевиден разорванный контакт»: что происходит в отношениях Анны Седоковой с сыном

«Напряженные губы, чуть сведенные плечи, неподвижный взгляд — классические признаки подавленных эмоций. Контакт, вроде бы, есть, но связи нет. Взрослые называют это скукой, психологи — фрустрацией: внутреннее напряжение, когда ты хочешь быть рядом, а тебя как будто не замечают. Гектор в этом кадре словно живой пример из учебника по возрастной психологии. Ребёнок этого возраста строит мир вокруг одной опоры — матери. Если она постоянно исчезает из поля внимания, он начинает компенсировать потерю контакта повышенной настороженностью: спрашивает, где она, ревнует, проверяет, смотрит в камеру. Это не власть, это способ убедиться, что связь ещё существует. То, что Анна считывает, как или контроль, на самом деле — страх Гектора быть невидимым для неё. Ребёнок цепляется за маму и буквально держится за юбку не потому, что капризничает и манипулирует. Парень пытается восстановить утраченное чувство безопасности. Тут очевиден разорванный контакт», — высказался эксперт.