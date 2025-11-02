«Очевиден разорванный контакт»: что происходит в отношениях Анны Седоковой с сыном
© Starface.ru
В Сети обсуждают скриншот видеозвонка Анны Седоковой с подругами, где ее сын грустно смотрит в экран. Подписчики считают, что Гектору не хватает внимания звездной мамы. Сама же певица убеждена, что наследник ее контролирует. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский согласился с мнением россиян. По словам эксперта, мимика ребенка сигнализирует об одиночестве.
Что выдает его мимика
«Напряженные губы, чуть сведенные плечи, неподвижный взгляд — классические признаки подавленных эмоций. Контакт, вроде бы, есть, но связи нет. Взрослые называют это скукой, психологи — фрустрацией: внутреннее напряжение, когда ты хочешь быть рядом, а тебя как будто не замечают. Гектор в этом кадре словно живой пример из учебника по возрастной психологии. Ребёнок этого возраста строит мир вокруг одной опоры — матери. Если она постоянно исчезает из поля внимания, он начинает компенсировать потерю контакта повышенной настороженностью: спрашивает, где она, ревнует, проверяет, смотрит в камеру. Это не власть, это способ убедиться, что связь ещё существует. То, что Анна считывает, как или контроль, на самом деле — страх Гектора быть невидимым для неё. Ребёнок цепляется за маму и буквально держится за юбку не потому, что капризничает и манипулирует. Парень пытается восстановить утраченное чувство безопасности. Тут очевиден разорванный контакт», — высказался эксперт.
Станислав Самбурский
По мнению психолога, когда Анна говорит, что сын её «контролирует», это звучит как оправдание. На деле всё наоборот — это он живёт в постоянном контроле её непредсказуемости. Взрослые уходят, дети остаются ждать.
«Гектор не контролирует — он удерживает остатки связи. И если Седокова не остановится, чтобы просто побыть рядом, он вырастет с тем же чувством, с которым живёт сама: что любовь нужно заслужить вниманием, сторис и шумом вокруг», — резюмировал эксперт.
Станислав Самбурский