«Обрела более совершенное отражение себя»: как 69-летней маме Алсу удалось сохранить молодость

Несмотря на зрелый возраст, мать певицы Алсу являет собой пример удивительной сохранности, словно время над ней не властно. В свои 69 лет Разия Сафина прекрасно выглядит, а ее знаменитая дочь не скрывает, что хочет в будущем выглядеть так же хорошо, как мама. В чем же секрет молодости матери Алсу? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-косметолог Аделина Хамматова.