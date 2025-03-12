«Обрела более совершенное отражение себя»: как 69-летней маме Алсу удалось сохранить молодость
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Несмотря на зрелый возраст, мать певицы Алсу являет собой пример удивительной сохранности, словно время над ней не властно. В свои 69 лет Разия Сафина прекрасно выглядит, а ее знаменитая дочь не скрывает, что хочет в будущем выглядеть так же хорошо, как мама. В чем же секрет молодости матери Алсу? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-косметолог Аделина Хамматова.
«Искушенный взгляд невольно отмечает работу опытных мастеров эстетической хирургии, сотворивших это чудо преображения. Сравнивая фотографии разных лет, становится очевидно: Разия Исхаковна не просто сохранила молодость, но и, возможно, обрела новое, более совершенное отражение себя»
Аделина Хамматова
Врач-косметолог
Как пояснила врач, природа неумолима, особенно после пятидесяти лет. Гормональная перестройка, угасание эстрогенной феерии запускают каскад возрастных изменений. Коллаген и эластин покидают кожу, лишая ее упругости и эластичности. Она истончается, подкожно-жировой слой исчезает, замедляя процессы обновления, и ухудшая кровоснабжение, обрекая ткани на кислородное голодание. Дефицит эстрогенов влечет за собой сухость, уменьшение гиалуроновой кислоты, прогрессирующую липоатрофию лица и шеи. И даже кости черепа поддаются времени, избирательно уменьшаясь в объеме. Орбиты глаз расширяются, обнажая жировые грыжи, носогубные складки становятся глубже. Кожа бледнеет, сохнет, превращаясь в тончайшую вуаль, теряет свои защитные и регенеративные свойства, становясь уязвимой для травм, и медленно восстанавливается. Тургор угасает, эластичность исчезает, уступая место глубоким морщинам.
После 65-70 лет наступает кульминация возрастных изменений – «скачок», вызванный птозом мягких тканей. Лицо словно оплывает, теряя четкость контуров. Кожа подбородка и вокруг челюстей становится дряблой, щеки обвисают, носослезные и носогубные борозды углубляются, появляются морщины марионеток, брыли и предательский второй подбородок.
«Безупречный облик Разии Исхаковны, отрицающий неумолимые законы времени, говорит о мастерски проведенном фейслифтинге. Эта виртуозная операция направлена на устранение сильного обвисания кожи, глубоких носогубных складок, опущения уголков губ и глаз, нависания век и бровей, птоза тканей шеи и коварных брылей. Вероятно, не обошлось и без блефаропластики, деликатно устранившей избыточную жировую ткань и грыжи, вернув взгляду свежесть и молодость»
Аделина Хамматова
Врач-косметолог
Как подчеркнула косметолог, хирургия не улучшает качество кожи, а порой даже ухудшает его. Здесь на помощь приходит косметология. Доктор предположила, что Разия Исхаковна – частый гость в кабинете опытного специалиста. Биоревитализация, коллагенотерапия, экзосомы и другие инъекционные омолаживающие процедуры помогают пролонгировать эффект пластических операций. Препараты насыщают дерму и эпидермис живительной влагой гиалуроновой кислоты, витаминами, сигнальными молекулами, коферментами, биостимуляторами и микроэлементами, необходимыми для восстановления после хирургического вмешательства. Ведь после операции кровообращение в обработанной области может быть нарушено, затрудняя доставку этих ценных веществ из других частей организма.
«Еще одним секретом вечной молодости Разии Исхаковны может быть регулярное применение ботулотоксина типа А. Инъекции этого препарата блокируют нервно-мышечную передачу, вызывая временный паралич мышц, что эффективно разглаживает мимические морщины в области лба, межбровья и вокруг глаз. Вероятно, для восстановления утраченного объема мягких тканей лица были использованы филлеры на основе гиалуроновой кислоты или поли-L-молочной кислоты. Инъекции позволяют корректировать возрастные изменения, такие как западение щек, углубление носогубных складок и морщин марионеток, а также придавать губам соблазнительную полноту. Завершающим штрихом в создании безупречного облика могли стать уходовые процедуры, такие как химические пилинги и лазерная шлифовка, направленные на улучшение текстуры и тона кожи»
Аделина Хамматова
Врач-косметолог