«Образы воспринимаются по-разному, подача иная»: профессор моды о «свадебных» нарядах Пересильд и MакSим

На премьере фильма «Алиса в стране чудес» 16-летняя актриса Анна Пересильд появилась в наряде, который привлек к себе внимание и стал темой обсуждения. Белое мини-платье с драпировкой, акцентом на линии груди и рукавами с завязывающимися большими бантами. Образ дополнен прозрачной накидкой – капюшоном из фатина и отсылает к свадебной романтике. Многие заметили сходство с образом певицы МакSим, которая несколькими днями ранее выбрала для юбилея МУЗ-ТВ белое платье-мини и кружевную фату. В беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева поделилась мнением, что наряд Анны не подходил ей по возрасту. Эксперт считает, что образ певицы был более удачным: в нем читалась игра и смелый флирт.

«Актриса подчеркнула свою юность, есть некоторая «подростковость» образа. Платье напоминает удлиненную блузку. Драпировка на груди, большие банты, полупрозрачный капюшон. 16 лет – не простой период у юной девушки. Это период поисков и подражаний; крайностей в одежде, прическе и макияже. Имидж еще не сформирован, идет активный поиск своего стиля, манеры одеваться, характер человека пока ещё формируется, появляются новые интересы, определяетсянаправление в жизни. В таком возрасте свойственно иногда «перебарщивать» с подбором одежды, правда, в большинстве случаев на юных девушках результаты этих смелых экспериментов смотрятся нормально. Однако Аня рано стала медийной персоной, и поэтому прежде всего следовало бы отойти от копирования чего-либо (а это как раз свойственно именно ее возрасту). В этом белом платье есть некая взрослость, с одной стороны (драпировки, корсетная часть), а с другой – длина мини, которая подчеркивает ее «детскость». Форма наряда действительно перекликается с образом певицы МакSим: облегающий силуэт, короткая длина, драпировка в области лифа и головной аксессуар из тонкой ткани – всё это создает «невестинский» подтекст. Воспринимаются эти образы по-разному, подача все-таки иная. У МакSим этот образ воспринимался как игра, смелый флирт с традиционным свадебным кодом, тогда как у Анны – попытка соединить невинность и загадочность», — заявила Коробцева.

По словам эксперта, платье Анны выглядит эффектно, но вызывает двойственные эмоции. С одной стороны, оно подчёркивает свежесть и хрупкость, особенно благодаря струящейся ткани и мягкому фатину, создающему ауру «сказочной героини». С другой – слишком короткий подол и плотный лиф делают образ чересчур «взрослым».