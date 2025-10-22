«Оба держатся за драму»: психолог рассказал о проблемах в браке Влада Соколовского
В личном блоге Влад Соколовский рассказал о кризисе в отношениях с женой. По словам певца, они «расходились и сходились по миллиону раз». При этом супруги первые три года «сходили с ума» от любви. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский назвал отношения пары «созависимыми». Эксперт считает, что супругам нужно встать взрослее, чтобы избавиться от эмоциональных качелей.
«В психологии такие отношения называют эмоциональной турбулентностью — когда отношения держатся не на тепле, а на выбросах адреналина. Каждая ссора — как маленький разрыв, каждая встреча — как химическая вспышка. Так работает механизм травматической привязанности: боль чередуется с облегчением, и мозг путает тревогу с любовью. Термин родился внутри теории насилия, где описывали феномен женщин, остававшихся с абьюзерами. Психологические исследования выяснили, что эмоциональная зависимость сохраняется из-за интермиттирующих подкреплений — циклов боли и примирений, создающих химическую зависимость от партнёра. Многие комментаторы видят в отношениях Влада и Ангелины созависимость. Возможно, но важно уточнить: единого клинического стандарта для «созависимости» нет — её нет в международном классификаторе болезней. Это не диагноз, а сценарий, где один спасает, другой страдает, и оба держатся за драму, потому что без неё — пусто», — высказался эксперт.
По словам психолога, мы видим классическую созависимую карусель, где буря воспринимается как доказательство любви. Влад повторяет сценарий, унаследованный от семьи, где любовь — это борьба. Но у родителей, возможно, отношения уже «взрослый – взрослый», а у него с Ангелиной — эмоциональные качели. Они чередуют роли: когда Влад контролирует — он Родитель, когда обижается — он Ребёнок. Ангелина делает то же самое. Это два ребёнка, которые по очереди играют во взрослых. Один из них должен вырасти, чтобы карусель остановилась.
«Сейчас Владу Соколовскому 34 года, это его второй брак. Он сам говорит, что пример для него — родители, вместе уже 35 лет, хотя в их браке были и ссоры, и мамино злоупотребление алкоголем. Пример красивый, но, возможно, не тот. Терпеть бурю — не то же самое, что строить отношения. Хорошая новость одна: они пошли в терапию. И это шаг в верном направлении. Только при такой турбулентности терапия должна быть сначала индивидуальной, а уже потом парной — иначе два человека приносят в кабинет один и тот же хаос. Кстати, отец Влада, певец Андрей Соколовский, до сих пор танцует с сыном для роликов в соцсети. Это даже трогательно — два поколения в одном видео. Только вот кажется, что в этой семье любовь к себе всегда громче любви к другому. Папа смотрит на себя через сына, сын — через камеру. И пока Влад не перестанет искать своё отражение в глазах женщины, ему не удастся построить с ней настоящее «мы»», — резюмировал Станислав.
Самбурский Станислав