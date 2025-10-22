«Оба держатся за драму»: психолог рассказал о проблемах в браке Влада Соколовского

В личном блоге Влад Соколовский рассказал о кризисе в отношениях с женой. По словам певца, они «расходились и сходились по миллиону раз». При этом супруги первые три года «сходили с ума» от любви. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский назвал отношения пары «созависимыми». Эксперт считает, что супругам нужно встать взрослее, чтобы избавиться от эмоциональных качелей.

«В психологии такие отношения называют эмоциональной турбулентностью — когда отношения держатся не на тепле, а на выбросах адреналина. Каждая ссора — как маленький разрыв, каждая встреча — как химическая вспышка. Так работает механизм травматической привязанности: боль чередуется с облегчением, и мозг путает тревогу с любовью. Термин родился внутри теории насилия, где описывали феномен женщин, остававшихся с абьюзерами. Психологические исследования выяснили, что эмоциональная зависимость сохраняется из-за интермиттирующих подкреплений — циклов боли и примирений, создающих химическую зависимость от партнёра. Многие комментаторы видят в отношениях Влада и Ангелины созависимость. Возможно, но важно уточнить: единого клинического стандарта для «созависимости» нет — её нет в международном классификаторе болезней. Это не диагноз, а сценарий, где один спасает, другой страдает, и оба держатся за драму, потому что без неё — пусто», — высказался эксперт.

По словам психолога, мы видим классическую созависимую карусель, где буря воспринимается как доказательство любви. Влад повторяет сценарий, унаследованный от семьи, где любовь — это борьба. Но у родителей, возможно, отношения уже «взрослый – взрослый», а у него с Ангелиной — эмоциональные качели. Они чередуют роли: когда Влад контролирует — он Родитель, когда обижается — он Ребёнок. Ангелина делает то же самое. Это два ребёнка, которые по очереди играют во взрослых. Один из них должен вырасти, чтобы карусель остановилась.