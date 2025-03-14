«Новый образ — удачное попадание»: почему Трусова не ошиблась, сменив рыжий цвет волос

Александра Трусова удивила поклонников внезапной сменой имиджа, перекрасив волосы в блондинистый цвет. Не все поклонники восторженно отреагировали на новый образ фигуристки, посчитав, что с рыжим ей было лучше. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Коробцева Надежда встала на защиту спортсменки. Эксперт убеждена, что блонд идеально подходит Александре, а прошлый цвет «подавлял» ее природные данные. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Александра относится к приглушенному цветотипу, поэтому рыжий оттенок волос делал ее ярче, но в то же время противоречил естественной мягкости, подавлял природную приглушенную тональность. Огненно-рыжий оказался слишком контрастным, хотя молодость позволяет ей выглядеть привлекательно даже с таким нестандартным решением. Неудивительно, что поклонники по-разному восприняли резкую смену ее имиджа. Блондинистый оттенок, напротив, идеально ей подходит. Он делает образ легким, свежим, подчеркивает юность и естественную гармонию. Для идеального цветового баланса ей следовало бы выбирать одежду в серо-розовом цвете и цвете зелени шалфея. Однако ей могут подойти баклажановый и синий цвета, сложные оттенки средней и малой насыщенности, включая светло-серый, серо-голубой и серо-коричневый. А вот теплые «верблюжьи» тона лучше оставить для аксессуаров: ремней, сумок и обуви. Эксперименты с внешностью — важная часть самовыражения. Александра уже доказала, что не боится перемен, и, похоже, новый образ — это ее удачное попадание в цель», — считает Коробцева.