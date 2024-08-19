Никаких очевидных следов операций: как 75-летняя Алла Пугачева смогла помолодеть за несколько дней
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Появление уехавшей из России 75-летней Аллы Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале взбудоражило поклонников и вызвало споры в Сети. Певица кардинально преобразилась и смотрелась моложе своих лет. При этом за несколько дней до этого исполнительницу хита «Арлекино» застали на прогулке, и выглядела она неважно.
Есть ли какой-то чудодейственный прием, который используют звезды шоу-бизнеса для быстрого преображения, кроме фильтров и макияжа? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у главного врача клиники эстетической медицины MAXXclinic Анны Долбич.
Ходят слухи, что Пугачевой еще 15 лет назад запретили делать пластические операции из-за диабета, поэтому артистка активно прибегает к современным косметологическим процедурам. Доктор Долбич подтвердила, что никаких очевидных следов от хирургических вмешательств на лице внезапно помолодевшей Аллы Борисовны в настоящее время действительно не видно.
«Возможно предположить, что Пугачева пользуется современными достижениями аппаратной косметологии, так как она шагнула далеко вперед, и не обязательно делать операции, чтобы скорректировать возрастные изменения и дефекты внешности. Существует достаточно много методик, которые являются неинвазивными, не повреждают целостность кожных покровов и не имеют как такового выраженного реабилитационного периода».
Анна Долбич
Главный врач клиники эстетической медицины MAXXclinic
Так, специалист не исключила, что Алла Пугачева могла сделать SMAS-лифтинг и монополярный RF-термаж, а также скорректировала образ жизни и питания, что и дало положительный эффект. Кроме того, Примадонна, скорее всего прибегала к неинъекционным методикам, массажу и лимфодренажу.
Также доктор Долбич пояснила, что пластика может кардинально изменить внешность человека, косметология же действует более деликатно, т.е. круговая подтяжка лица пластической операции — это когда все лицо разрезается и натягивается пластическим хирургом. Но перед этими операциями почти всем людям в настоящее время делают ультразвуковой SMAS-лифтинг, подтягивая лицо до этого, RF-термолифтинг, термаж. Он так же разглаживает кожу, работает с рельефом, уплотняет, что соответственно более деликатно, чем пластическая операция.
«Конечно, это не дает такого видимого эффекта, но позволяет отсрочить операцию на 5-10 лет и, возможно, даже скорректировать и избежать ее, если у человека нет потребности кардинально менять свою внешность».
Анна Долбич
Главный врач клиники эстетической медицины MAXXclinic
Современные врачи-косметологи применяют именно сочетанные методики, т.е. и инъекционные методы и аппаратные методы. Некоторые применяют нитевые методы, контурную пластику. И, благодаря этому, достигается деликатный, натуральный, видимый эффект.
Уже давно врачи не делают сильно надутых лиц, а позволяют сохранить натуральную красоту, молодость, эстетичность и внешний вид пациента.