Никаких очевидных следов операций: как 75-летняя Алла Пугачева смогла помолодеть за несколько дней

Появление уехавшей из России 75-летней Аллы Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале взбудоражило поклонников и вызвало споры в Сети. Певица кардинально преобразилась и смотрелась моложе своих лет. При этом за несколько дней до этого исполнительницу хита «Арлекино» застали на прогулке, и выглядела она неважно.

Есть ли какой-то чудодейственный прием, который используют звезды шоу-бизнеса для быстрого преображения, кроме фильтров и макияжа? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у главного врача клиники эстетической медицины MAXXclinic Анны Долбич.

Ходят слухи, что Пугачевой еще 15 лет назад запретили делать пластические операции из-за диабета, поэтому артистка активно прибегает к современным косметологическим процедурам. Доктор Долбич подтвердила, что никаких очевидных следов от хирургических вмешательств на лице внезапно помолодевшей Аллы Борисовны в настоящее время действительно не видно.