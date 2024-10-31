«Нет никаких признаков»: нутрициолог раскрыла секрет похудения Иды Галич

Телеведущая и блогер Ида Галич похвасталась фигурой после резкого похудения и вызвала слухи в Сети. Ее заподозрили в применении «Оземпика» и даже разглядели у 34-летней знаменитости осунувшееся лицо и провисшие щеки. Нутрициолог Елена Фикс в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, как на самом деле Иде Галич удалось похудеть на 15 килограммов всего за 3-4 месяца.

Как отметила специалист, Ида Галич до родов весила 63 килограмма при росте 170 сантиметров и вполне укладывалась в норму. В феврале 2020 года она родила своего первенца – сына Леона. За время беременности она набрала более 25 килограммов, от которых потом долго не могла избавиться. А причина тому – еда, в которой блогер себе не отказывала. Разумеется, потом отражение в зеркале совершенно не радовало. Потому молодая мама решила взять себя в руки и вернуть былую форму.

Как признавалась в интервью сама Галич, она решила пересмотреть свое питание и первым делом отказалась от алкоголя и сладкого. По словам блогера, в светской тусовке не обходится без вина и более крепких напитков. Но именно они ведут затем к перееданию и лишнему весу.

Свою систему она называет в шутку БМПП – более-менее правильным питанием. В ней нет каких-то строгих ограничений. Ида может позволить себе и хлеб, и авокадо, и что-то с содержанием жиров и углеводов. Однако все это – только в первой половине дня. Вечером – протеины и много клетчатки за минусом гарниров в виде риса и картошки.