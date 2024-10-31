«Нет никаких признаков»: нутрициолог раскрыла секрет похудения Иды Галич
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Телеведущая и блогер Ида Галич похвасталась фигурой после резкого похудения и вызвала слухи в Сети. Ее заподозрили в применении «Оземпика» и даже разглядели у 34-летней знаменитости осунувшееся лицо и провисшие щеки. Нутрициолог Елена Фикс в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, как на самом деле Иде Галич удалось похудеть на 15 килограммов всего за 3-4 месяца.
Как отметила специалист, Ида Галич до родов весила 63 килограмма при росте 170 сантиметров и вполне укладывалась в норму. В феврале 2020 года она родила своего первенца – сына Леона. За время беременности она набрала более 25 килограммов, от которых потом долго не могла избавиться. А причина тому – еда, в которой блогер себе не отказывала. Разумеется, потом отражение в зеркале совершенно не радовало. Потому молодая мама решила взять себя в руки и вернуть былую форму.
Как признавалась в интервью сама Галич, она решила пересмотреть свое питание и первым делом отказалась от алкоголя и сладкого. По словам блогера, в светской тусовке не обходится без вина и более крепких напитков. Но именно они ведут затем к перееданию и лишнему весу.
Свою систему она называет в шутку БМПП – более-менее правильным питанием. В ней нет каких-то строгих ограничений. Ида может позволить себе и хлеб, и авокадо, и что-то с содержанием жиров и углеводов. Однако все это – только в первой половине дня. Вечером – протеины и много клетчатки за минусом гарниров в виде риса и картошки.
«Разумеется, соблюдает блогер и питьевой режим. Правда, это не всегда два литра воды. А вот молочные продукты Ида не жалует, так как они влияют на вес не в лучшую сторону. Вообще телеведущая придерживается правила – есть простую еду, но богатую всеми полезными веществами и витаминами. Причем, пять раз в день. Именно это и помогло ей скинуть 15 килограммов сразу же после родов. Однако на достигнутом знаменитость решила не останавливаться, потеряв потом еще 15 килограммов»
Елена Фикс
Галич, которая ранее не сильно жаловала физическую активность, подружилась с фитнесом, а также подключила пилатес, йогу и бокс. Процесс похудения Иды занял два года. Правда, в 2022 году блогер снова немного поправилась, о чем не преминула заметить в своих соцсетях.
Наступил второй этап борьбы за стройность. Но в этот раз свои секреты и наработки Галич уже не раскрывала. Она уверяет, что держать себя в форме помогает всё то же БМПП и фитнес. Но так как она достаточно быстро сбрасывает вес, который никак не может удержать, кажется, что девушка дружит с «Оземпиком».
«Нет никаких признаков того, что знаменитость плотно сидит на уколах. Скорее всего, дело в метаболизме Иды, он не такой быстрый. А склонность вкусно поесть играет дурную шутку с весом. Потому, как только блогер расслабляется, лишние килограммы возвращаются. Так что Галич просто необходима определенная строгость в плане питания»
Елена Фикс
Нутрициолог