«Неизбежно нарушается мимика»: пластический хирург рассекретил операции Кристины Орбакайте

Певица и актриса Кристина Орбакайте недавно удивила общественность своими снимками, на которых позировала в обновленном виде. Пользователи Сети отметили, что у 52-летней артистки невероятно гладкая кожа и нет ни одной морщинки. Ведущий пластический хирург клиники Frau Klinik Глеб Тумаков в беседе с порталом «Страсти» рассказал, какие изменения на лице звезды выдают пластику.

Специалист подчеркнул, что некоторые детали омолаживающих процедур на лице Орбакайте бросаются в глаза. Так, она могла сделать круговую подтяжку лица и эндоскопическую подтяжку лба. Показаниями к ним являются птоз мягких тканей лица, потеря четкого контура шейно-подбородочного угла, опущение бровей и морщины.