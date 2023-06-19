«Неизбежно нарушается мимика»: пластический хирург рассекретил операции Кристины Орбакайте
Пластический хирург Тумаков определил операции на лице Кристины Орбакайте по ее бровям.
Фото: Starface.ru
Певица и актриса Кристина Орбакайте недавно удивила общественность своими снимками, на которых позировала в обновленном виде. Пользователи Сети отметили, что у 52-летней артистки невероятно гладкая кожа и нет ни одной морщинки. Ведущий пластический хирург клиники Frau Klinik Глеб Тумаков в беседе с порталом «Страсти» рассказал, какие изменения на лице звезды выдают пластику.
Специалист подчеркнул, что некоторые детали омолаживающих процедур на лице Орбакайте бросаются в глаза. Так, она могла сделать круговую подтяжку лица и эндоскопическую подтяжку лба. Показаниями к ним являются птоз мягких тканей лица, потеря четкого контура шейно-подбородочного угла, опущение бровей и морщины.
«Обратите внимание на брови. В 52 года они расположены выше, чем в более молодом возрасте, и имеют другую конфигурацию. Это говорит о том, что пациентке выполнена эндоскопическая подтяжка лба и бровей. Такая операция помогает разгладить кожу в области лба и приподнять брови, чтобы сделать взгляд более открытым и свежим».
Глеб Тумаков
Ведущий пластический хирург клиники Frau Klinik
По словам врача, эндоскопическая подтяжка лба хорошо дополняется круговой подтяжкой лица, выполняемой в области шеи, нижней трети лица и височно-скуловой дуги. В результате получается комплексная омолаживающая процедура, сохраняющая эффект на долгие годы. Однако на лице могут остаться следы от операции, которые заметны невооруженным глазом.
«Любопытно, что в 52 года нет провисания в области шеи, но есть неестественные мимические морщины, которых не наблюдалось в раннем возрасте при улыбке, и несколько растянутый рот. Также кожа на козелке имеет другую текстуру или козелок более сглажен, что может говорить о выполненном закозелковом разрезе. То есть была круговая подтяжка лица со SMAS-лифтингом в одной из вариаций, скорее всего, с пересечением депрессора рта, чтобы получить более гладкое лицо. Но при этом неизбежно нарушается мимика».
Глеб Тумаков
Ведущий пластический хирург клиники Frau Klinik
Эксперт добавил, что круговая подтяжка лица – это наиболее эффективный способ вернуть молодость лицу в зрелом возрасте. Любые косметологические процедуры дают временный эффект и не способны воздействовать на глубокие подкожные структуры. При этом качественно выполненная круговая подтяжка не меняет лицо радикально, а дает очень естественный результат, словно вы хорошо отдыхаете и заботитесь о себе.