«Не заслужил прощения»: как конфликт с отцом-алкоголиком повлиял на личную жизнь Шаляпина
© Starface.ru
В новом интервью Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве. По словам артиста, отец злоупотреблял алкоголем, избивал маму. Однако самую большую травму он получил, когда родитель убил домашних животных на его глазах. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что трудное детство объясняет одиночество Прохора во взрослом возрасте. По мнению эксперта, у певца сформировалось суждение, что любовь опасна, поэтому он строил отношения с женщинами старше себя, ища в них защиту.
«Прохора Шаляпина любят высмеивать. Говорят, «альфонс», «живёт за счёт бабушек», «паразитирует на внимании». На экране он лёгкий, громкий, словно не знает ни стыда, ни усталости. Но за этой витринной жизнерадостностью — история, которую обычный человек вряд ли бы вынес. В детстве отец Прохора пил, избивал мать, убил животных на глазах сына. Для маленького ребёнка это не просто ужас, а разрушение мира. Когда отец – человек, который должен защищать, становится источником страха, психика не выдерживает. Возникает расщепление образа родителя: «папа — хороший» и «папа — чудовище». Это единственный способ ребёнку не сойти с ума, но расплата — невозможность доверять. Ведь если главный человек способен на насилие, то кто вообще безопасен?» — высказался эксперт.
Убийство животных — отдельная, тяжелейшая травма. Для ребёнка кошка или собака — больше, чем питомец, как воспринимают родители. Это объект любви, заботы, первый опыт эмоциональной привязанности. Если взрослый убивает того, кого ребёнок любит, это воспринимается как личное уничтожение: как если бы у взрослого на глазах убили ребёнка. После этого формируется глубинное убеждение: любовь — опасна, близость — смертельно ранит.
«С появлением этой строчки в биографии, стало понятно почему Прохор Шаляпин ищет для отношений тех, кто старше – подсознательная тяга к фигуре, которая защищает. Не потому, что Прохор хочет «воспользоваться», а потому что ищет фигуру, рядом с которой наконец можно почувствовать безопасность. Там, где в детстве была беззащитная мама, теперь — зрелая женщина, которая не даст себя обидеть. Так повторяется сценарий, но с надеждой на другой исход. Это попытка исцеления старых травм. Потребность Прохора в празднике — не легкомыслие, котором упрекают, а компенсация за годы, когда праздник был невозможен. Когда в детстве каждый день мог закончиться криком и кровью, взрослый человек хватается за смех, блёстки и внимание как за доказательство, что жизнь всё-таки можно выдержать», — заявил эксперт.
Классический совет психологов — «простить обидчика». Но в русском языке здесь происходит лингвистическая ловушка. Нам кажется: если мы простили — значит, оправдали. Стерли вину, дали человеку право снова делать зло. Но это не про то. Прощение в терапевтическом смысле — не акт помилования, а акт освобождения для себя. Именно для себя.
«Прохору не нужно прощать отца — тот не заслужил прощения. Убийство, унижение, избиение — это не то, что можно «понять и простить». Но важно другое: перестать жить в роли мальчика, который всё ещё ждёт, что папа однажды станет добрым. Не стереть боль, а признать её. Пережить, прожить, перестать позволять ей управлять собой. Только тогда праздник, который он устраивает для публики, может наконец стать праздником и настоящим удовольствием для него самого», — резюмировал Станислав.
