«Не ушла от Саши, но ушла от роли»: как психотерапия жены Петрова спасла их отношения
© Starface.ru
Виктория Петрова призналась, что два года находится в терапии. Сначала Виктория считала, что консультации у психолога — «модный тренд», который не для нее. Но, найдя своего специалиста, она поняла, что терапия — самое важное, что делала для себя. Петрова не стала называть причин, по которым она обращалась за помощью. Однако после ее признания в Сети пошли разговоры, что Виктория посещает психолога ровно столько, сколько находится в отношениях с актером. Психолог Станислав Самбурский предположил, что это — не совпадение. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказал о трудностях в браке, где один человек — артист, а другой — может потерять себя на его фоне.
Два года с Петровым и два года в терапии. Совпадение?
«Когда Виктория Петрова призналась, что уже два года ходит к психологу, фраза прозвучала буднично: «Я почти сдалась. Сменив шесть или семь специалистов, я думала, что это не моё. А потом попала к нужному — и всё изменилось». Но если посмотреть внимательнее, совпадает не только срок их брака. Совпадает многое. Саша Петров — человек мощной харизмы, с так называемым, здоровым нарциссизмом. Это не диагноз, а тип личности: сильное чувство собственной значимости, умение притягивать внимание, высокая требовательность. Такие люди не давят напрямую. Они просто заполняют собой всё пространство. И рядом с ними можно легко перестать чувствовать себя живым. Петров — один из самых узнаваемых актёров страны. Его каждый день снимают, обсуждают, награждают. Он на пике. А рядом — Виктория, которая только недавно стала мамой и говорит: «Самое важное, что я сделала для себя — терапия». Это звучит не как модный тренд, а как история выживания в отношениях, где другого всегда больше. Больше на экране. Больше в жизни. Больше в ожиданиях. А ты как будто в его фильме, но не в титрах», — высказался эксперт.
Станислав Самбурский
Здоровый нарциссизм — это красиво. Но нелегко рядом
По словам эксперта, у Петрова сильная энергетика. Он ведёт за собой, умеет требовать, добивается целей. Но рядом с таким человеком женщина может становиться тенью. Он как сцена — его всегда видно. А её — нет.
Когда Виктория говорит, что реагирует иначе, потому что «что-то внутри перестроилось», это может быть про одно: она вернула себе право быть центром собственной жизни. Не женой кого-то, а собой.
Психотерапия — не тренд, а кислород
«Шесть-семь специалистов поменяла и нашла своего — не про прихоть. Это про отчаянный поиск опоры. Женщина не остаётся в терапии два года просто так. Это про борьбу за внутреннюю живость. С Петровым, возможно, не соскучишься. Но рядом с ним легко перестать быть собой и превратиться в функцию. Стать вспомогательной ролью в спектакле, дорогим аксессуаром. И если нет опоры внутри — остаётся только спасаться. Искать. Плакать. Менять психологов. И однажды — находить себя», — заявил психолог.
Станислав Самбурский
Финал не в титрах
По словам Самбурского, благодаря терапии у Виктории появилась собственная реакция не заданная извне. Она говорит: «Однажды ты вдруг реагируешь иначе» — и в этом суть терапии. Не переделать другого. А вернуть себя. Тихо. Без громких фраз. Это помогло спасти отношения с актером: в противном случае Виктория могла уйти от Петрова.
«Виктория не ушла от Саши, но, кажется, она ушла от роли. Той самой, в которой у неё не было имени. И, может быть, это единственная сцена, где она вышла из тени — и зааплодировала сама себе. Жена Саши Петрова — не его отражение. Она — женщина, которая нашла себя раньше, чем исчезла. И это путь, достойный аплодисментов», — резюмировал Самбурский.
Станислав Самбурский