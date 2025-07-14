«Не ушла от Саши, но ушла от роли»: как психотерапия жены Петрова спасла их отношения

Виктория Петрова призналась, что два года находится в терапии. Сначала Виктория считала, что консультации у психолога — «модный тренд», который не для нее. Но, найдя своего специалиста, она поняла, что терапия — самое важное, что делала для себя. Петрова не стала называть причин, по которым она обращалась за помощью. Однако после ее признания в Сети пошли разговоры, что Виктория посещает психолога ровно столько, сколько находится в отношениях с актером. Психолог Станислав Самбурский предположил, что это — не совпадение. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказал о трудностях в браке, где один человек — артист, а другой — может потерять себя на его фоне.

Два года с Петровым и два года в терапии. Совпадение?