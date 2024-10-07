Не уменьшает его харизму: дизайнер назвала стиль Сергея Жукова не совсем современным

В самом начале карьеры в составе группы «Руки вверх» Сергей Жуков позволял себе более смелые эксперименты с одеждой. Яркие футболки, спортивные костюмы, дерзкие аксессуары - все это было частью образа молодого артиста, стремящегося выделиться на сцене. Однако с возрастом, статусом и изменениями в комплекции стиль Жукова постепенно стал более сдержанным. Сейчас минимализм в его одежде работает только на пользу: чем проще и лаконичнее образы, тем лучше они смотрятся, подчеркивая зрелость и уверенность артиста, без лишнего акцента на внешние детали. Стиль Сергея Жукова специально для сайта «Страсти» проанализировала дизайнер Евгения Вершинина.

Как подчеркнула специалист, стиль Жукова не совсем современный. Его образы не отражают ультрамодные тренды, но это нисколько не уменьшает его харизму. Наоборот, они поддерживают его узнаваемый сценический образ, который остается близким фанатам. Сергей носит то, в чем ему комфортно и что гармонирует с его артистической деятельностью, не стремясь удивлять публику авангардом.