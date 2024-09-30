«Не умели слушать и понимать друг друга»: может ли Седокова вновь сойтись с мужем-спортсменом

Анна Седокова подтвердила расставание с мужем, заявив, что в их отношениях «было больше боли, чем счастья». Психолог Юлия Диалектова считает, что в паре певицы и баскетболиста произошел «конфликт амбиций». Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«В звездных парах часто возникает так называемый «конфликт амбиций». Когда оба человека успешны и известны, важно правильно распределить роли в отношениях. Один партнёр может преуспевать, в то время как другой остаётся в тени, что создаёт напряжение. Это может стать источником постоянных недопониманий и ревности. В момент сильной страсти и влюблённости о будущем, как правило, не задумываются. Всё кажется идеальным, и многие надеются, что любовь всё преодолеет. Однако в браке вскоре могут всплыть скрытые проблемы», — высказалась Юлия.

Анна говорит, что их брак «изжил» себя. Такое бывает, когда люди осознают, что не видят будущего вместе, и нуждаются в паузе. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы оценить свои чувства и осознать, чего ты действительно хочешь. Если разорвать отношения в правильный момент, возможно, они смогут вернуться друг к другу позже. Есть немало примеров пар, которые расставались, а затем вновь воссоединялись, осознав ценность своих чувств.

«Частые ссоры могут говорить о том, что в паре были проблемы. Возможно, они не умели слушать и понимать друг друга, что приводило к накоплению недовольства. Сейчас Анне нужен не другой мужчина, а время для себя, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях. Это период саморефлексии, который может помочь ей понять, кто она и чего хочет от жизни. Такой подход позволит ей не только лучше понять себя, но и в будущем строить более гармоничные отношения. Время — лучший учитель, и только оно покажет, что будет дальше. Возможно, это станет шансом для обоих переосмыслить свои отношения и найти новые пути к счастью, как в личной жизни, так и в карьере», — резюмировала психолог.