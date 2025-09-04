«Не святой, но улавливает то, что многие боятся признать»: почему Прохора Шаляпина осудили за тунеядство
Недавняя инициатива общественников — запретить «пропаганду безделья» — вызвала бурную реакцию. В центре внимания оказался Прохор Шаляпин. В личном блоге артист подчеркнул: человек создан не только для обязанностей и работы, но и для радости, лёгкости, смеха. Поклонники даже в шутку предложили назначить его «министром отдыха и культуры». В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что философия Шаляпина о жизни в наслаждении полезна для россиян.
«Шаляпин как профессионал вырос на публике. В его профессии аплодисменты часто заменяют заботу, а сцена становится и домом, и работой. Для артистов умение жить «в удовольствии, быть в моменте» — не роскошь, а способ выживания. Постоянное напряжение, гастроли, зависимость от настроения толпы приводят к выгоранию. Единственная защита — превратить отдых в часть профессии. Улыбка, смех, лёгкость становятся для него не капризом, а стратегией сохранения себя. В психологии это называют компенсаторной философией — когда человек создаёт систему взглядов, чтобы защитить себя от разрушительного давления. Для Шаляпина «безделье» — не пустота, а лекарство от перегрузки», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Можно ли назвать это опасным?
«Да, но с поправкой: опасно для культуры «надрыва», где ценят не результат, а страдание. Шаляпин разрушает миф, что успех возможен только через кровь и пот. Его философия тревожит тех, кто верит в труд как священную обязанность. Но давайте честно: выгорание убивает. Люди загоняют себя до изнеможения, не дают себе времени подумать — туда ли они бегут, зачем столько стараний, что будет дальше. Итог предсказуем: хронический стресс, инфаркты и инсульты уже в 35 лет. И против права на отдых чаще всего выступают те, кто сам живёт с максимальными благами — с личным водителем, доставкой еды и всеми удобствами, позволяющими не уставать. Шаляпин не святой и не гуру. Но он улавливает то, что многие боятся признать: мы имеем право на отдых, смех, на «ничегонеделание» без чувства вины. Право, которое не отменяет труда, а делает его осмысленным. Ирония в том, что философия Шаляпина «опасна» только для продавцов успешного успеха и корпоративных менеджеров, про которых пел Сергей Шнуровов: «Работать роботом ради бумажной мечты». Для людей же она может стать спасением: научиться отдыхать — значит работать в удовольствие и жить дольше», — резюмировал Станислав.
