Не рекомендуется брать пример с этих артистов: модная битва Филиппа Киркорова и Николая Баскова
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Певцы Николай Басков и Филипп Киркоров устроили настоящую «битву» цветочных костюмов на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Как вышло, что артисты, не сговариваясь, выбрали не самый популярный принт и кто из них выглядел более удачно в новом образе? На эти вопросы сайту «Страсти» ответил популярный блогер и модель с мировым именем Иван Балашов.
Как отметил эксперт, Филипп Киркоров успел «засветиться» на мероприятиях «Новой волны» в самых разных образах. Он то представал во всем белом, то делал ставку на черный цвет и свои новые мускулы. Но вот для исполнения песни Стаса Михайлова певец выбрал костюм в стиле 70-х с цветочным принтом. Дух того десятилетия подчеркнули слегка расклешенные брюки. Они же уравновесили достаточно высокую фигуру звезды, не превратив ее в перевернутый треугольник.
К костюму Киркоров выбрал рубашку цвета фуксии, носки ей в тон и не сдающие позиций лоферы. На лацкане пиджака красовались две броши. Украшения такого типа постепенно входят в моду, они уже фигурировали на показах весенне-летней коллекции-2024 у Louis Vuitton и Emporio Armani.
«Для выхода в свет и даже для свадьбы такой мужской образ будет смотреться избыточно, но Филиппу подобная шалость со стилем простительна. Во-первых, он давно эпатирует публику, так что этот наряд смотрится в его случае как изысканная ретро-классика. Во-вторых, его портные так подогнали костюм, что он сидел великолепно, лишь подчеркивая изменения фигуры певца»
Иван Балашов
Блогер, модель мирового уровня
А вот выход Баскова был не таким удачным. Он обосновал свой выбор костюма тем, что «сегодня все в цветах».
«Натуральный блондин тоже старается выезжать на эпатаже публики, но это не всегда выходит. Складывается ощущение, что певец не понимает особенностей своей фигуры. А потому часто выбирает костюмы, которые выпячивают некоторые недостатки. В этот раз Николай снова сделал ставку на прямые брюки, но они только подчеркнули массивность плеч и недостаток «дня ног». Белая футболка и сдержанные черно-белые украшения в виде четок на шее певца вполне сочетались с заданным цветочно-акварельным принтом костюма. Но издалека казалось, что по наряду Баскова плывут какие-то чернильные пятна красного и синего цвета. Николай так и не сумел создать по-настоящему сбалансированный образ, который гармонировал бы с его фигурой»
Иван Балашов
Блогер, модель мирового уровня
При этом Иван Балашов отметил, что это не самый худший выход знаменитости. Но в битве костюмов Басков явно проигрывает Киркорову, который вышел на новый уровень эпатажа.
Эксперт не рекомендует брать пример с этих артистов. Цветочный принт в мужской моде был популярен в 70-х прошлого столетия и в 2013-2014 годах, а сегодня на мировых подиумах царят другие тренды.