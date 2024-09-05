Не рекомендуется брать пример с этих артистов: модная битва Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Певцы Николай Басков и Филипп Киркоров устроили настоящую «битву» цветочных костюмов на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Как вышло, что артисты, не сговариваясь, выбрали не самый популярный принт и кто из них выглядел более удачно в новом образе? На эти вопросы сайту «Страсти» ответил популярный блогер и модель с мировым именем Иван Балашов.

Как отметил эксперт, Филипп Киркоров успел «засветиться» на мероприятиях «Новой волны» в самых разных образах. Он то представал во всем белом, то делал ставку на черный цвет и свои новые мускулы. Но вот для исполнения песни Стаса Михайлова певец выбрал костюм в стиле 70-х с цветочным принтом. Дух того десятилетия подчеркнули слегка расклешенные брюки. Они же уравновесили достаточно высокую фигуру звезды, не превратив ее в перевернутый треугольник.

К костюму Киркоров выбрал рубашку цвета фуксии, носки ей в тон и не сдающие позиций лоферы. На лацкане пиджака красовались две броши. Украшения такого типа постепенно входят в моду, они уже фигурировали на показах весенне-летней коллекции-2024 у Louis Vuitton и Emporio Armani.