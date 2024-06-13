«Не помешают липосакция и блефаропластика»: пластический хирург оценил внешность Юлии Ковальчук

41-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук является одной из немногих звезд, выступающих против пластической хирургии. Певица утверждает, что никогда не прибегала к операциям для того, чтобы сохранить моложавый вид. Звезда принимает себя такой, какая она есть и не комплексует из-за отсутствия пышной груди. Но не лукавит ли она? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.

Как утверждает Юлия, свежесть лица и стройность фигуры она поддерживает с помощью здорового питания и спорта. По мнению эксперта, артистка говорит правду.