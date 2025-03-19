Не «Оземпик»: в чем секрет похудения 44-летнего рэпера Басты

Как неоднократно рассказывал сам Баста, он придерживается двухразового питания: в 15 и 22 часа. В остальное время он принимает различные витамины, подобранные врачами-диетологами.

По словам доктора Пришвиной, такой подход годится не для всех. Особенно это касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или тех, кто имеет высокие физические нагрузки.