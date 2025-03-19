Не «Оземпик»: в чем секрет похудения 44-летнего рэпера Басты
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Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, шокировал поклонников изменившийся внешностью. 44-летний музыкант заметно постройнел и стал выглядеть моложе. В Сети его сразу же заподозрили в использовании лекарственных препаратов для достижения такого результата. Однако врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» опровергла эти слухи и напомнила, что на самом деле Баста начал трансформацию своего тела еще в 2020 году.
«Стоит отметить правильный и плавный подход к смене питания и режима. Сначала Баста исключил сладости, хлеб, простые углеводы. Позже уже сменил жареные ребра на рыбу на пару или гриле. Такой мягкий переход особенно важен для психологического комфорта. Сейчас рэпер полностью придерживается полностью правильного питания, основу которого составляют овощи и белок. Одним из несомненных плюсов в жизни Басты является полный отказ от алкоголя уже 20 лет. Это снижает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, сохраняет дольше тургор кожи»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Как неоднократно рассказывал сам Баста, он придерживается двухразового питания: в 15 и 22 часа. В остальное время он принимает различные витамины, подобранные врачами-диетологами.
По словам доктора Пришвиной, такой подход годится не для всех. Особенно это касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или тех, кто имеет высокие физические нагрузки.
«Есть безусловно и плюсы. Часто двухразовое питание может быть удобно для людей с плотным графиком, у которых нет времени на регулярные приемы пищи в течение дня. Этот режим может также способствовать снижению калорийности рациона, а соответственно и потерю веса. Кроме того, ограничение приемов пищи может улучшить чувствительность организма к инсулину и, как результат, стимулировать процессы аутофагии»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Помимо тщательного подхода к своему рациону, рэпер сделал упор и на физической активности. Он выбрал один из лучших видов кардиотренировки - бокс. Во время тренировок сердце становится сильнее, а сосуды — более эластичными, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Еще один неоспоримый плюс — это сжигание калорий. Бокс улучшает выносливость, физическую подготовленность, координацию и скорость реакции. Также во время занятий дыхание становится глубже и правильнее, что помогает улучшить общую легочную функцию. Кроме того, это отличный способ снять стресс.
Можно только похвалить Басту за такое стремление и пожелать не отступать с этого пути.