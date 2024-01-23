«Не остановится на одной»: психолог рассказал, какая женщина нужна Артемию Лебедеву
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В начале 2024 года стало известно о том, что дизайнер Артемий Лебедев развелся с пятой женой. Примечательно, что предприниматель имеет 10 детей от разных женщин. Однако и с предыдущими избранницами он не смог построить отношения. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Константин Сибитёв рассказал, какая спутница нужна Лебедеву.
Эксперт обратил внимание на интервью дизайнера с Ксенией Собчак. В беседе с журналисткой он назвал себя «барином, который живет на широкую ногу». Из-за этого Артемий убежден, что у него «всего должно быть много».
«Он не остановится на одной женщине. Лебедев с ними играет как кошка с мышками. То у него умная, то душевная, то ещё какая-нибудь. А подойдёт ему расчётливая женщина, которая сумеет правильно понять Артемия и будет знать, где применить кнут, а где пряник. Она не должна быть предсказуемой, иначе Лебедев быстро заскучает и бросит её. Но при этом она не должна перегибать и вовремя уходить на второй план, когда ему это будет выгодно», — считает психолог Константин Сибитёв.
Константин Сибитёв
Психолог
Для Лебедева важно не только преодолевать стандарты в сфере дизайна, но и строить личную жизнь в соответствии со своими необычными убеждениями. Он видит жизнь как нечто богатое и насыщенное, освобожденное от общепринятых шаблонов. В эфире шоу «Осторожно: Собчак» дизайнер сказал: «Мало областей в этой жизни, в которой я бы не порвал шаблон, начиная от блогов, заканчивая семьёй».
«Я бы на месте девушек не связывался с Артемием: вы будете интересны для него лишь на короткий промежуток времени, потом ему станет скучно. И да, это будут «Голодные игры»», — резюмировал эксперт.
Константин Сибитёв
Психолог