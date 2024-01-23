«Не остановится на одной»: психолог рассказал, какая женщина нужна Артемию Лебедеву

В начале 2024 года стало известно о том, что дизайнер Артемий Лебедев развелся с пятой женой. Примечательно, что предприниматель имеет 10 детей от разных женщин. Однако и с предыдущими избранницами он не смог построить отношения. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Константин Сибитёв рассказал, какая спутница нужна Лебедеву.

Эксперт обратил внимание на интервью дизайнера с Ксенией Собчак. В беседе с журналисткой он назвал себя «барином, который живет на широкую ногу». Из-за этого Артемий убежден, что у него «всего должно быть много».