«Не обвинение, а бессознательная боль»: почему Павел Прилучный отписался от дочки в соцсети

Агата Муцениеце устроила гендер-пати, на которой присутствовали дети от Павла Прилучного. Россияне заметили, что сразу после мероприятия актер отписался от аккаунта дочки, и заподозрили его в обиде на наследницу. Однако психолог Элена Гамаюн считает, что реакция Павла говорит не про обиду, а про боль, с которой он не смог справиться. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Психологически такая ситуация вполне объяснима. Если отписка была сознательной, то она, скорее всего, не про обиду на ребёнка — а про боль, с которой не справляется взрослый. Развод всегда болезненный процесс, особенно если в прошлом были сложные отношения и эмоциональные раны. Когда бывшая партнёрша строит новую семью, да ещё и делает это публично — через праздник, эмоции могут вспыхнуть с новой силой: чувство утраты, ревности, отчуждения. А если при этом ребёнок естественно включается в новую семейную реальность матери, у отца может возникнуть ощущение, что его место в жизни дочери сокращается. Это не осознанное обвинение, а скорее бессознательная боль — она и толкает на действия вроде «отписки»», — высказалась психолог.

По словам эксперта, подобные поступки — не редкость. Взрослые очень часто бессознательно наказывают не бывшего партнёра, а ребёнка, становящегося символом перемен, с которыми трудно смириться. Это болезненный парадокс: человек любит своего ребёнка, но действует импульсивно, как будто защищаясь от него.

Важно понять: ребёнок не выбирает сторону. Он просто живёт рядом с родителями, как умеет. Для него участие в празднике мамы — не предательство, а естественное проявление любви и доверия. Взрослый же, обижаясь, переносит ответственность за свои эмоции на того, кто её точно не должен нести.