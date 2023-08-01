«Не может растопить жир»: что таит в себе процедура по сужению лица, которую делает Семенович
Хирург Ситникова рассказала об опасностях процедуры Skin tyte, которую делает Семенович.
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Пластический хирург Мария Ситникова рассказала о процедуре под названием Skin tyte, о которой недавно говорила певица Анна Семенович. Экс-солистка группы «Блестящие» отметила, что данная процедура поможет сделать лицо более узким. Специалист клиники Шарм Голд в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснила, как это происходит на самом деле.
Эксперт отметила, что похудевшее лицо Анны – результат совокупных факторов, выполненная ранее липосакция и постоянные поддерживающие процедуры у косметолога, а Skin tyte – всего лишь «вишенка на торте».
«Ни одна аппаратная техника на сегодняшний день не может «растопить жир». В отношении борьбы с локальными жировыми отложениями эффективна липосакция – только механическое удаление жировой ткани может непосредственно влиять на количество подкожно-жировой клетчатки».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
По словам Ситниковой, все аппаратные методики эффективно работают только на хороших исходных данных.
«Если у пациента существуют проблемы с тургором кожи, есть опущение мягких тканей лица – поплыл овал, появился второй подбородок – это показание к пластической операции, к примеру, подтяжки лица или липосакции зоны подбородка и овала лица. Если связки и мышечно-апоневротический слой лица растянулись, то никакой аппарат не поможет их сшить и вернуть на место. Такие аппаратные методики как Skin tyte хороши тогда, когда есть незначительные возрастные изменения, но в целом пациент пользуется услугами косметолога и имеет постоянный уход. Это как раз случай Анны, у нее есть незначительные возрастные изменения, но лицо при этом сохранно».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Пластический хирург говорит, что стоимость процедуры Skin tyte может доходить до 100 тысяч рублей, а стоимость курса аппаратных процедур может даже посоревноваться со стоимостью пластической операции. Но эффект от процедуры будет длиться в течении 1-2 лет, а от пластической операции – 10-15 лет!
Дороговизна аппаратной процедуры обусловлена стоимостью самого аппарата – она доходит до 20 миллионов рублей, и ценами на расходные материалы, которые исчисляются сотнями тысяч рублей. Но с этим лучше не экономить.
«Процедура, выполненная на «сером» незарегистрированном аппарате, может привести к страшным последствиям, таким как пигментация и даже ожоги с рубцовыми деформациями. Кроме того, после аппаратных методик, также как и после пластических операций, результат достигается не мгновенно. Потребуется несколько недель реабилитации, с отеками, болезненными ощущениями, возможным повышением температуры».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Врач подчеркивает, что результат от аппаратной процедуры будет заметен не ранее, чем через 3 месяца.