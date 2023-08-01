«Не может растопить жир»: что таит в себе процедура по сужению лица, которую делает Семенович

Пластический хирург Мария Ситникова рассказала о процедуре под названием Skin tyte, о которой недавно говорила певица Анна Семенович. Экс-солистка группы «Блестящие» отметила, что данная процедура поможет сделать лицо более узким. Специалист клиники Шарм Голд в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснила, как это происходит на самом деле.

Эксперт отметила, что похудевшее лицо Анны – результат совокупных факторов, выполненная ранее липосакция и постоянные поддерживающие процедуры у косметолога, а Skin tyte – всего лишь «вишенка на торте».