«Не можешь победить – возглавь»: почему Баста и Артемий Лебедев публично назвали себя скуфами
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Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, признался, что решил написать гимн скуфов. Более того, музыкант заявил, что относит себя к «настоящей скуфне» и вообще несет «это знамя с гордостью». Внезапно к Басте присоединился и дизайнер Артемий Лебедев, который охарактеризовал себя как энергичного скуфа. Почему успешные представители сильного пола стали причислять себя к этой весьма нелестной категории людей? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила психолог Юлия Никас.
Кто такие скуфы и откуда они взялись
На самом деле скуфы были всегда, просто емкого и четкого названия для них раньше не существовало. Этим термином в молодежном сленге обозначается непримечательный персонаж среднего возраста с пивным животом и намечающейся лысиной, который не следит за внешностью и довольно грубо себя ведет. Любимое хобби скуфа — просмотр телевизора, диванная критика, компьютерные игры и посиделки в гаражах.
Зачем Баста и Лебедев называют себя скуфами?
Казалось бы, зачем достаточно успешным и популярным мужчинам причислять себя к настолько неприятной категории граждан? Оказалось, причины на это есть и их как минимум три. Все они лежат на поверхности и довольно легко считываются.
Причина первая: завоевание аудитории
Под описание скуфа в России подходит около 60% мужчин, если не больше. Возможно, в столице эта цифра меньше, но если выехать за пределы МКАДа, то скуфы станут попадаться все чаще. По сути, такой типаж – это большинство. Но большинство критикуемое, запиливаемое женами и жестоко порицаемое за внешность и образ жизни.
«Скуфов все так или иначе пытаются переделать, а не принять такими, какие они есть. Но каждый человек нуждается в любви и понимании, без давления извне и улучшайзинга. Проблема в том, что настолько безусловные чувства испытывают лишь дети. Это для них мама всегда красивая, а папа – сильный защитник, даже если на практике дело обстоит не так. Но сегодня даже дети знают, что скуфом быть не очень хорошо. И вот внезапно на фоне шквала насмешек им пишется настоящий гимн, как символ нормальности, приятия и подтверждения статуса. Сам Баста говорит: «Я такой же как вы», их поддерживает Артемий Лебедев, которого давно причисляют к элите. Именно это располагает аудиторию и привлекает внимание. Так что, будущему хиту Вакуленко всенародная слава уже обеспечена. А глядя на именитого дизайнера, обычный мужчина за тридцать начинает думать, что он и сам «тоже молодец». И уже не так ругает зеленоволосого блогера за неоднозначные высказывания в Сети»
Юлия Никас
Психолог, автор курса гарантированного изменения жизни
Причина вторая: желание молодиться
Как напомнила психолог, слово скуф – из молодежного сленга. Подростки и студенты прекрасно понимают его значение и часто используют в своих беседах. Так что, Баста и Лебедев таким позиционированием привлекают более молодую активную целевую аудиторию. Это расширяет их сферы влияния и позволяет доносить свои идеи даже тем, кто в разы младше.
«К тому же современные парни отлично понимают, что могут спокойно «оскуфеть» по достижении определенного возраста, если не предпримут меры. Но при этом процент молодежи, готовой страдать достигаторством, впахивать в зале и постоянно развиваться, не велик. Большинству чужда философия достижения целей любой ценой и гораздо приятнее расслабленно жить, кайфовать и думать только о себе. А так ведут себя именно скуфы. И поэтому юноши будут петь новый гимн, заставляя остальных принимать их образ жизни»
Юлия Никас
Психолог, автор курса гарантированного изменения жизни
Причина третья: не можешь победить – возглавь
Термин «скуф» всего за насколько лет так прочно прижился в обществе, что останется в нем надолго. Многие мужчины, в том числе и успешные, понимают, что вряд ли смогут полноценно бороться со своим старением-оскуфением. А это значит, что рано или поздно их начнут критиковать и принуждать к соответствию довольно высоким стандартам. Так что, по мнению психолога, гораздо проще возглавить ряды «коллег по несчастью» и самим понести скуфское знамя, привлекая все больше людей в свои ряды.
«Баста, Артемий Лебедев и другие мужчины высокого статуса это прекрасно понимают. И они просто вовремя нащупали триггер своей целевой аудитории, попав точно в «яблочко». А это значит, что скоро к категории скуфов причислят себя и другие известные личности, а гимн Вакуленко ждет оглушительный успех»
Юлия Никас
Психолог, автор курса гарантированного изменения жизни