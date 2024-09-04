«Не можешь победить – возглавь»: почему Баста и Артемий Лебедев публично назвали себя скуфами

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, признался, что решил написать гимн скуфов. Более того, музыкант заявил, что относит себя к «настоящей скуфне» и вообще несет «это знамя с гордостью». Внезапно к Басте присоединился и дизайнер Артемий Лебедев, который охарактеризовал себя как энергичного скуфа. Почему успешные представители сильного пола стали причислять себя к этой весьма нелестной категории людей? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила психолог Юлия Никас.

Кто такие скуфы и откуда они взялись

На самом деле скуфы были всегда, просто емкого и четкого названия для них раньше не существовало. Этим термином в молодежном сленге обозначается непримечательный персонаж среднего возраста с пивным животом и намечающейся лысиной, который не следит за внешностью и довольно грубо себя ведет. Любимое хобби скуфа — просмотр телевизора, диванная критика, компьютерные игры и посиделки в гаражах.

Зачем Баста и Лебедев называют себя скуфами?

Казалось бы, зачем достаточно успешным и популярным мужчинам причислять себя к настолько неприятной категории граждан? Оказалось, причины на это есть и их как минимум три. Все они лежат на поверхности и довольно легко считываются.