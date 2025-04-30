«Не имеет смысла говорить о самолюбовании»: психолог о Павле Дурове

Многие публичные люди ведут свои аккаунты в соцсетях очень активно и иногда довольно необычно. Отретушированные до глянцевой стерильности лица, пустой взгляд, вычурные позы - такие изображения выглядят скорее, как продукт нейросети, чем как снимок живого человека. Иногда это вообще гротескные или сюрреалистические публикации, больше напоминающие арт-объекты или интернет-мемы, чем искреннюю попытку рассказать о себе.

Почему публичные личности, как, например, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, выбирают такой способ самопрезентации на платформах, которые изначально создавались как пространство для живого общения и сближения с аудиторией? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила клинический и семейный психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS Татьяна Чернякова.

Как пояснила специалист, социальные сети формируют иллюзию близости. Появляется возможность увидеть, что звезда ест на завтрак, какие книги читает, где отдыхает и как выглядит «без фильтров». Эта открытость создает ощущение присутствия и «приземленность» публичного человека. Благодаря этому, некоторые люди даже испытывают что-то вроде ощущения односторонней дружбы со звездой. Как будто они действительно знакомы с этим человеком.

Но именно это ощущение становится зоной риска для самой публичной личности. Чем ближе фанат, тем выше вероятность, что он начнет нарушать границы. Чем естественнее и приземленнее образ, тем больше он вызывает желание сравнивать, критиковать, обсуждать тело, мимику, морщины, вес, одежду.

В ответ на это давление знаменитости начинают строить психологическую броню. И одна из форм этой брони — через визуальный контроль. Чрезмерный фотошоп, идеализированные черты лица и тела, стилистическая стерильность — это все не о красоте, а о контроле. Это уловка, которая не дает публике увидеть уязвимость. Основная цель — стать недосягаемым образом, а не живым человеком. Такой подход помогает восстановить дистанцию между звездой и публикой в социальных сетях, сделать себя “нечитаемым”. Ведь если человек превращается в символ, показывает только искусственно созданную версию себя, его невозможно критиковать как личность.