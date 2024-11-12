«Не блещет стилем»: модный эксперт объяснила, какие ошибки совершает Болгар при выборе одежды

«В настоящее время в моде женственность, которая будет оставаться актуальной и в 2025 году. В 2024 году все еще будет популярен оверсайз. У Ирины классическая внешность, поэтому ей следует выбирать изделия, соответствующие текущему сезону. Если у людей есть деньги, не обязательно покупать кричащие футболки с принтами, демонстрирующие брендовую принадлежность. Достаточно выбрать классический стиль old money и приобретать качественные изделия. Дорогие люксовые бренды предлагают множество вариантов одежды без кричащих принтов, ведь истинная роскошь не нуждается в громких заявлениях. Она очевидна по самому образу», — считает эксперт.