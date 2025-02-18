Нарцисс или «вечный ребенок»? Почему развод сына Надежды Кадышевой был неизбежен

В 2025 году стали известны подробности личной жизни сына Надежды Кадышевой. Как выяснилось, Григорий Костюк дважды был женат, но развелся, а также угодил в скандал с лишением родительских прав. Его экс-супруга утверждает, что мужчина не общается с сыном и не принимает участия в воспитании. Психолог Станислав Самбурский считает, что громкий развод является «закономерным итогом» для сына певицы.

«Григорий Костюк не был желанным ребенком. Известно, что Кадышева думала прервать беременность и даже подготовилась к госпитализации. Мысли об аборте — это серьёзный стресс для женщины, и кортизол в этот момент в организме вырабатывается бешено. Кортизол может вызвать преждевременные роды и, хотя это не до конца изучено, поведенческие проблемы у ребенка в будущем. Дети звезд непрерывно купаются во внимании. Даже если они осознают, что это брызги обожания их известных родителей, не могут этому противостоять и почти всегда у детей формируются нарциссические черты. Анализируя поведение Григория, можно заметить, что он чрезмерно сосредоточен на себе и испытывает постоянную потребность в восхищении. Концертный директор Сергей Лавров в интервью отмечал, что Григорий с юности «влюблен в себя». Таким людям сложно строить глубокие эмоциональные связи, поэтому два развода со скандалом — закономерный итог», — высказался психолог.

У занятых родителей, которые не могли уделять время семье, часто вырастают дети с комплексом неполноценности. Они компенсируют его через демонстрацию своей неповторимости и значимости, тем самым усиливая нарциссические черты и возвышая себя над другими.

По словам психолога, лишение родительских прав на первого ребенка и судебные разбирательства по поводу алиментов на второго — это яркий показатель эмоциональной незрелости. Григорий демонстрирует неумение и нежелание брать на себя ответственность, оставаясь в позиции «вечного ребенка».

«Весьма странные алименты в размере 15 тысяч рублей, при том, что Григорий — обеспеченный мужчина, выглядят как способ наказать бывшую жену. В обычных парах это можно было бы расценить как желание контролировать ситуацию, но здесь речь скорее о том, что, как с первым ребенком, так и со вторым, у Григория нет эмоциональной связи. Как следствие, нет желания поддерживать их финансово и нет рвения оспаривать лишение родительских прав. Надежда Кадышева всеми силами пытается вытянуть сына на сцену, но пока он известен только как «сын Кадышевой». Авторских отчислений на песни «Золотого кольца» хватит на сытую и богатую жизнь, но без осознания своих психологических проблем Григорий так и останется в тени матери. Ему уже 40, два брака закончились скандалами, но у него еще есть время решиться на изменения, чтобы вырваться из бесконечного цикла «женился — родили — развелись со скандалом»», — резюмировал Станислав.