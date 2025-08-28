«Надо отдать должное Анжелике»: как Варум спасла брак с Леонидом Агутиным

В новом интервью Леонид Агутин признался, что они с Анжеликой Варум стараются друг друга не нервировать. В этом певец видит секрет долговечности их союза. Однако в беседе с сайтом «Страсти» сваха Анна Осипова выразила другое мнение. Она заявила, что брак артистов существует благодаря мудрости и терпимости Варум.

«Агутин и Варум всю жизнь занимаются одним на двоих любимым делом и поэтому хорошо чувствуют друг друга. В таких парах многие обывательские проблемы попросту отпадают. Нет вопросов: «Ты почему так поздно? Ну и что, что нет вдохновения, переживешь. Снова улетаешь? А почему ночью не пришел? Песню записывал, а как это?». Я утрирую, но уверена, что в их паре таких вопросов возникать не может по определению. Две творческие личности всегда знают, когда надо что-то сказать, а когда стоит и промолчать. Безусловно, атмосферу в семье делает женщина и надо отдать должное Анжелике, которая виртуозно совмещает роли музы-вдохновительницы и хранительницы очага. Уверена, что благодаря ее мудрости, спокойствию и терпимости этот брак существует по сей день», — высказалась сваха.

Секрет долгих и счастливых отношений в том, чтобы не пытаться переделывать друг-друга и продолжать восхищаться тем, чем люди восхищались в начале своих отношений, не замечать недостатки, а фокусироваться на достоинствах, потому как идеальных людей не бывает. Тем более талантливых.

«Леонид и Анжелика приняли друг друга много лет назад, продолжая открывать друг в друге новые грани, благодаря которым и держится их любовный и творческий союз. Они все еще интересуют друг друга, что является топливом для счастливых отношений», — резюмировала Анна.