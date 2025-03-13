«На нее делают ставку»: почему отсутствие образования не мешает карьере Бортич

Саша Бортич — одна из самых популярных актрис в стране. Она снималась в «Я худею», «Викинге», «Фишере» — в ее фильмографии более 60 проектов, и это несмотря на отсутствие профильного образования. По мнению кинокритика Александра Голубчикова, Саша покорила зрителя и режиссеров талантом и своим очарованием. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Отсутствие образования не мешает ей быть актрисой, причем достаточно хорошей, разноплановой. Если погрузиться в ее биографию, то мы узнаем, что Сашу завернули на вступительных в театральном училище. Возможно, не разглядели талант. Но после дебюта у Нигины Сайфуллаевой в «Как меня зовут?» стало понятно, что у нас появилась звезда. Если подумать, сколько выпускников театральных училищ, но не многие из них построили успешную карьеру. У Саши талант помножен на ее очарование и шарм», — высказался Голубчиков.

Эксперт не отрицает, что самым кассовым проектом Саши стал фильм «Я худею», ради которого она поправилась. При этом он убежден, что у Бортич еще будут знаковые роли, поскольку на нее «делают ставки».

«Не спорю, что самым кассовым для нее стал фильм «Я худею». Есть еще «Викинг», который собрал миллиард в прокате, но это больше заслуга Данилы Козловского. Сейчас на нее делают ставку. Она снялась в «Между нами химия», участвует в шоу «Токсики», которое цитируется. Согласитесь, абы кого не будут приглашать. Перспективы у нее хорошие. У нее есть актерский диапазон», — резюмировал Александр.