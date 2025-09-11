«На этом эффекте построена вся индустрия»: чем опасна зависимость Татьяны Брухуновой от трендов
© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В личном блоге Татьяна Брухунова похвасталась популярной игрушкой Лабубу. Жена Евгения Петросяна призналась, что довольна приобретением и намерена собрать всю коллекцию. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Олеся Иневская рассказала, что зависимость Брухуновой от трендов является опасной. Когда мода на китайскую игрушку пройдет, у жены Евгения может возникнуть эмоциональная пустота.
«Для Татьяны покупка Лабубу, скорее всего, является способом идентифицировать себя с элитой моды и высшим светом. Игрушка превратилась в настоящий фэшн-фетиш. В начале 2024 года монстрики появились на подиумах Миланской недели моды. Тренд подхватили Рианна, Дуа Липа, Ким Кардашьян и другие звезды, демонстрируя зубастых питомцев в социальных сетях. Вряд ли можно стать такой известной и богатой, как Рианна, а вот купить такую же, как у Рианны и других звезд, вещь, значит каким-то образом примкнуть к группе. На этом эффекте построена вся индустрия рекламы через блогеров. Но у тренда есть и обратная сторона — механизм «кота в мешке». Люди не знают, какая игрушка попадется, что может вызвать психологическую зависимость. Человек попадает на крючок переменного вознаграждения. Принцип случайного подкрепления в Лабубу работает по тому же дофаминовому циклу, что и бесконечный скроллинг соцсетей в ожидании интересного поста. Человек лишь изредка получает желаемое, поэтому продолжает покупать снова и снова, гонясь за эксклюзивной игрушкой. Механизм blind box похож на казино и способен сформировать уязвимость к игромании», — заявила эксперт.
Олеся Иневская
Кроме того, по словам психолога, постоянное стремление соответствовать трендам может искажать самооценку и идентичность. Если человек начинает мерить свою ценность наличием модных новинок, его чувство собственного «я» ставится в зависимость от внешнего одобрения. В этом кроется опасность поверхностной самоидентификации через вещи. Когда мода проходит, у некоторых людей может возникнуть эмоциональная пустота или необходимость срочно найти новый тренд, чтобы поддержать статус модной женщины.