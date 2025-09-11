«На этом эффекте построена вся индустрия»: чем опасна зависимость Татьяны Брухуновой от трендов

«Для Татьяны покупка Лабубу, скорее всего, является способом идентифицировать себя с элитой моды и высшим светом. Игрушка превратилась в настоящий фэшн-фетиш. В начале 2024 года монстрики появились на подиумах Миланской недели моды. Тренд подхватили Рианна, Дуа Липа, Ким Кардашьян и другие звезды, демонстрируя зубастых питомцев в социальных сетях. Вряд ли можно стать такой известной и богатой, как Рианна, а вот купить такую же, как у Рианны и других звезд, вещь, значит каким-то образом примкнуть к группе. На этом эффекте построена вся индустрия рекламы через блогеров. Но у тренда есть и обратная сторона — механизм «кота в мешке». Люди не знают, какая игрушка попадется, что может вызвать психологическую зависимость. Человек попадает на крючок переменного вознаграждения. Принцип случайного подкрепления в Лабубу работает по тому же дофаминовому циклу, что и бесконечный скроллинг соцсетей в ожидании интересного поста. Человек лишь изредка получает желаемое, поэтому продолжает покупать снова и снова, гонясь за эксклюзивной игрушкой. Механизм blind box похож на казино и способен сформировать уязвимость к игромании», — заявила эксперт.