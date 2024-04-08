«Муж не поскупился»: названа стоимость кольца Полины Дибровой

«Одним из оригинальных подарков станет кольцо с актуальным эффектом чернения и крупным ярким бриллиантом по центру композиции. Это роскошное и изысканное ювелирное украшение выглядит крайне привлекательным. Отдельным достоинством украшения является сочетание оригинального и в то же время актуального дизайна, вписывающегося в каждый созданный женский образ. Кольцо с эффектом чернения и бриллиантом, находящимся в центре, можно использовать не только тогда, когда хочется произвести впечатление на светской тусовке. Оно прекрасно подойдет и для создания элегантного, и лаконичного образа, чтобы расставить акценты там, где это нужно», — сообщила эксперт.