«Можно позавидовать генетике»: почему 44-летняя Равшана Куркова не стареет с возрастом
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Актриса Равшана Куркова снялась в новой фотосессии и удивила поклонников своим моложавым видом. Артистка не меняется с годами, а в свои 44 года выглядит максимум на 25 лет. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-дерматолога, косметолога, трихолога, тренера по инъекционным и аппаратным методикам Ольги Серединой, как Равшане Курковой удается поддерживать себя в форме и не стареть.
Как напомнила специалист, Равшана имеет в своей династии смешение арабской, татарской, узбекской крови, что, безусловно, накладывает отпечаток на ее яркую восточную внешность. Отсюда тонкие черты лица, яркие большие глаза.
«Я как врач, скажу, что, безусловно, сколько бы нам не было лет, особенно женщина + 40, а Равшане на секундочку уже 44, безусловно, это будет откладывать отпечаток на внешний вид, но, однако же, прекрасное телосложение, гены и размеренный образ жизни создают вечный образ молодой, красивой, ухоженной девушки»
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог. Международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам. Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
Как подчеркнула врач, для поддержания качества кожи Равшана определенно посещает косметологов, а также правильно ухаживает за собой в домашних условиях.
«Тот самый редкий случай, когда действительно можно позавидовать генетике и правильному отношению к своей коже. Глядя на Равшану, однозначно можно сказать, что здесь нет радикальных вмешательств, ни пластических хирургов и уж тем более серьезных вмешательств со стороны косметологии. Здесь максимум уходовые процедуры и безусловно базовое - это питание, спорт, режим бодрствования и сна»
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог. Международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам. Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
Напомним, в мае 2023 года стало известно о рождении дочери у Равшаны Курковой. Она дала наследнице красивое имя Самира. Поклонники актрисы были в шоке, так как даже не поняли, что она была беременна. Также у артистки есть сын Гаспар.