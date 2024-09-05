«Можно позавидовать генетике»: почему 44-летняя Равшана Куркова не стареет с возрастом

Актриса Равшана Куркова снялась в новой фотосессии и удивила поклонников своим моложавым видом. Артистка не меняется с годами, а в свои 44 года выглядит максимум на 25 лет. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-дерматолога, косметолога, трихолога, тренера по инъекционным и аппаратным методикам Ольги Серединой, как Равшане Курковой удается поддерживать себя в форме и не стареть.

Как напомнила специалист, Равшана имеет в своей династии смешение арабской, татарской, узбекской крови, что, безусловно, накладывает отпечаток на ее яркую восточную внешность. Отсюда тонкие черты лица, яркие большие глаза.