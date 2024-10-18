«Модного чутья заметно не хватает»: дизайнер назвала фаворитку в битве стилей жены Natan и блогерши Лерчек

«Гардероб Лерчек — это отражение её успешности и финансового благополучия. Здесь можно найти все: от люксовых брендов до уникальных дизайнерских находок. И хотя ее стиль иногда кажется немного эклектичным, именно это и делает её образ запоминающимся: Лерчек может позволить себе экспериментировать, не боясь рисковать. Её одежда часто подчеркивает статус и уверенность в себе, а благодаря привлекательной внешности и яркой харизме она с легкостью носит даже самые сложные модные образы. Ее выбор всегда падает на дорогие бренды, дизайнерские вещи и украшения. Однако в погоне за модными трендами она зачастую теряет индивидуальность. Её гардероб — это попытка охватить все актуальные тенденции, но в итоге складывается впечатление, что собственного стиля у нее нет. Вместо того чтобы выбирать образы, которые отражали бы её уникальность, Лерчек балансирует на грани двух крайностей: либо театрально-женственные платья с вырезами и обилием деталей, либо строгие, почти канцелярские костюмы», — высказалась дизайнер.