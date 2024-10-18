«Модного чутья заметно не хватает»: дизайнер назвала фаворитку в битве стилей жены Natan и блогерши Лерчек
© Starface.ru
Последний выпуск шоу «Звезды в джунглях» стал настоящей сенсацией, но отнюдь не благодаря результатам испытаний. На экране вспыхнула не только борьба за приз, но и интрижка между блогером Лерчек и музыкантом Natan. Рэпер признался, что между ними была мимолетная страсть, но покидать жену, с которой у него двое сыновей, он не собирается. Этот скандал мгновенно оказался в центре внимания, а мы — в центре модной битвы между Лерчек и Анастасией Швецовой, женой музыканта. В беседе с сайтом «Страсти» дизайнер Евгения Вершинина назвала свою фаворитку в битве стилей.
«Гардероб Лерчек — это отражение её успешности и финансового благополучия. Здесь можно найти все: от люксовых брендов до уникальных дизайнерских находок. И хотя ее стиль иногда кажется немного эклектичным, именно это и делает её образ запоминающимся: Лерчек может позволить себе экспериментировать, не боясь рисковать. Её одежда часто подчеркивает статус и уверенность в себе, а благодаря привлекательной внешности и яркой харизме она с легкостью носит даже самые сложные модные образы. Ее выбор всегда падает на дорогие бренды, дизайнерские вещи и украшения. Однако в погоне за модными трендами она зачастую теряет индивидуальность. Её гардероб — это попытка охватить все актуальные тенденции, но в итоге складывается впечатление, что собственного стиля у нее нет. Вместо того чтобы выбирать образы, которые отражали бы её уникальность, Лерчек балансирует на грани двух крайностей: либо театрально-женственные платья с вырезами и обилием деталей, либо строгие, почти канцелярские костюмы», — высказалась дизайнер.
Евгения Вершинина
Дизайнер
«В некоторых случаях её наряды действительно смотрятся эффектно, но есть и немало неудачных выходов, когда модные образы выглядят вычурными или попросту не идут ей. При этом Лерчек не слишком экспериментирует с макияжем и прической - её макияж неизменен, будь то торжественное мероприятие или повседневная встреча и выглядит откровенно скучно. С прической дела обстоят еще сложнее: чрезмерно прилизанные укладки добавляют возраста и кажутся старомодными. В итоге стиль Лерчек оставляет ощущение искусственности. Даже когда технически не к чему придраться, он не вызывает восхищения или восторга. Очевидно, что за её образами стоит работа стилистов, которые, к сожалению, не отличаются особым талантом или оригинальностью. А вот индивидуального вкуса и модного чутья у Лерчек заметно не хватает», — считает Евгения.
Евгения Вершинина
Дизайнер
«Жена Натана определенно выигрывает в плане естественности и непринужденности. Её стиль — это глоток свежего воздуха по сравнению с привычным образом жены рэпера, ставшим мемом в Интернете. Вместо ярких, однотипных нарядов и броского макияжа, благодаря которым можно легко перепутать одну знаменитую супругу с другой, она выглядит просто и искренне. Видно, что девушка не стремится к публичности и уж точно не старается затмить всех модных див вокруг. Её внешний вид далек от того, чтобы соответствовать последним трендам. Она не гонится за хайповыми вещами и дизайнерскими коллекциями», — резюмировала эксперт.
Евгения Вершинина
Дизайнер
Подводя итоги, можно сказать, что Лерчек и жена рэпера представляют два разных подхода к моде. Лерчек демонстрирует все возможности своего статуса и доходов через одежду и украшения, но её стиль часто выглядит чрезмерно искусственным. В то время как жена Натана выигрывает в простоте и естественности, что делает её образ более непринужденным и искренним.