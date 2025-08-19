«Многие боятся худеть после 40»: раскрыт секрет моложавой внешности Натальи Подольской

Певица Наталья Подольская поделилась в личном блоге результатами похудения и обеспокоила поклонников своим внешним видом. Некоторые заподозрили 43-летнюю исполнительницу хита «Поздно» в применении «Оземпика», однако врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» заверила, что постройневшая фигура Подольской – это не результат действия препаратов.

Как отметила специалист, артистка пересмотрела свой образ жизни. Она отказалась от кето-диет и голоданий до обморока в пользу правильного питания и растительных продуктов. Кроме того, Наталья рассказывала в одном из интервью, что соблюдает православные посты, всегда ужинает с детьми и после не подходит к холодильнику.