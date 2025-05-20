«Манифест современной power woman»: что хотела сказать Ксения Собчак модным образом с остроносыми туфлями

Как отметила стилист, Ксения сделала ставку на выразительный жакет в стиле oversize, отсылающий к мужским костюмам 80-х — эпохе, где доминировала идея силы через моду. Структурированные плечи, строгие линии и чёткий силуэт подчеркиваются акцентным поясом с круглой пряжкой — классический ход, чтобы вернуть фигуре женственные очертания и расставить модные акценты.

Под верхней одеждой виден отложной воротник рубашки. Такой элемент мгновенно добавляет образу винтажного шарма и интеллектуальности. Украшения — крупные серьги и браслеты — превращают образ в вечерний, приближая его к эстетике ар-деко.