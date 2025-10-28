«Любовь превращается в контроль»: психолог рассказал, из-за чего Костенко и Тарасов могут расстаться

Наука не говорит, кто чаще прячет переписки — мужчины или женщины. Но в здоровых отношениях никто не обязан делиться всем. У каждого должно быть личное пространство, где можно быть собой, а не «чьим-то мужем» или «чьей-то женой». Есть мужские чаты, где хочется быть грубым и прямым; есть женские — где можно рыгнуть, пошутить как хочется, расслабиться. И если кто-то ставит пароль — это не обман, а нормальная защита личных границ. В конце концов, в туалет ведь все ходят по одному — не потому, что что-то скрывают, а потому что личное остаётся личным.

Почему возникает желание проверить?

Обычно за этим стоит тревожная привязанность — страх быть обманутым, заменённым, отвергнутым. Иногда это проекция: человек сам оступился и теперь ищет в чужом телефоне собственную вину. Может Костенко сама нашалила на стороне и теперь телефон Тарасова не даёт покоя? Чем больше проверяешь, тем меньше близости.