«Любовь превращается в контроль»: психолог рассказал, из-за чего Костенко и Тарасов могут расстаться
© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Анастасия Костенко уверена, что любовь начинается с полного доступа к чужому телефону. Она заявила: «Люди, которые отстаивают свои границы, просто что-то скрывают». При этом, по словам модели, она проверяла мобильник Дмитрия Тарасова «из интереса». В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что за словами Анастасии скрываются тревога и недоверие к мужу. По мнению эксперта, футболист может сбежать от контролирующей его супруги.
«С точки зрения психологии, никакой романтики тут нет. Проверять телефон партнёра — это не забота, а недоверие, не любовь, а тревога. И если называть вещи своими именами, это нарушение личных границ, которое в здоровых отношениях считается тревожным симптомом. По данным Pew Research Center, 70% людей считают недопустимым лезть в телефон партнёра без ведома. И всё же каждый третий хотя бы раз это делал. Чаще женщины — 42% против 25% мужчин. Пик приходится на возраст 30–44 года — как раз тот период, когда отношения превращаются в систему взаимных проверок под лозунгом «я просто забочусь о нас». Этот феномен в психологии называют цифровым контролем. Чем больше партнёры следят друг за другом, тем больше в паре конфликтов и турбулентности. Проверки не укрепляют семью, а расшатывают её. Недоверие вызывает проверку, проверка — новую волну недоверия. И чем больше Костенко убеждает себя, что делает это ради отношений, тем быстрее любовь превращается в контроль и тем больше желание Тарасова сбежать», — высказался психолог.
Самбурский Станислав
Наука не говорит, кто чаще прячет переписки — мужчины или женщины. Но в здоровых отношениях никто не обязан делиться всем. У каждого должно быть личное пространство, где можно быть собой, а не «чьим-то мужем» или «чьей-то женой». Есть мужские чаты, где хочется быть грубым и прямым; есть женские — где можно рыгнуть, пошутить как хочется, расслабиться. И если кто-то ставит пароль — это не обман, а нормальная защита личных границ. В конце концов, в туалет ведь все ходят по одному — не потому, что что-то скрывают, а потому что личное остаётся личным.
Почему возникает желание проверить?
Обычно за этим стоит тревожная привязанность — страх быть обманутым, заменённым, отвергнутым. Иногда это проекция: человек сам оступился и теперь ищет в чужом телефоне собственную вину. Может Костенко сама нашалила на стороне и теперь телефон Тарасова не даёт покоя? Чем больше проверяешь, тем меньше близости.
«Что с этим делать? Взрослый путь — не смотреть в телефон, а говорить. Проговаривать цифровые границы: что допустимо, а что нет. Если нужны пароли — пусть они будут, но с ясной договорённостью: только в экстренных случаях. Лучше выстроить прозрачный быт, чем устраивать домашнюю слежку. И лечить нужно не симптом — не «взломанный» телефон, а саму тревогу. 70% людей против таких проверок, но треть делает это всё равно. Женщины чаще, мужчины громче осуждаются. В итоге — минус доверие, плюс конфликты и риск разрыва. А за красивой фразой «я просто защищаю семью» часто прячется самое банальное: страх, что ты её уже теряешь. Костенко уверена, что оберегает семью. На деле она делает ровно то же самое, за что мужчину на её месте назвали бы абьюзером. И если любовь превращается в контроль, значит, в семье уже включён не режим доверия, а режим наблюдения», — резюмировал эксперт.
Самбурский Станислав