«Любовь — это не марафон»: психолог указала на проблему в браке Регины Тодоренко

Регина Тодоренко призналась: она держит форму и постоянно работает над собой, чтобы «не отставать» от мужа Влада Топалова. После высказывания телеведущая столкнулась с критикой. «Почему Регина сравнивает себя с мужчиной, который не проходил через беременность и роды?» — писали пользователи Сети. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Инна Мирная предположила, что Тодоренко боится потерять значимость для мужа. Вероятно, Регина живет с установкой, что «любят только идеальных».

Сравнение с мужем — вдохновение или ловушка?

В культуре «идеальных семей» часто транслируется картинка: супруги должны быть «на одной волне» во всём — от фитнеса до карьеры, но есть нюанс: у мужчины и женщины разные жизненные нагрузки. Влад действительно может позволить себе больше времени на спорт — его тело не проходило через беременность, он работает в другом ритме. Когда женщина берет мужчину за эталон, возникает риск бесконечного соревнования.

Регина слишком требовательна к себе?

По словам Инны Мирной, за этим может стоять не только желание выглядеть красиво: страх потерять значимость — «если я буду хуже — он уйдёт»; внутренняя установка «любят только идеальных». Перфекционизм, когда ценность женщины измеряется результатами.

«Важно помнить: отношения строятся не на том, кто быстрее пробежит марафон или у кого пресс рельефнее, а на эмоциональной близости и поддержке», — отмечает психолог.

Почему Влад — «идеал» в глазах Регины?

В каждой паре есть своя система координат. Для Регины, возможно, образ мужа — это символ стабильности и красоты, но когда идеализация становится чрезмерной, женщина начинает обесценивать себя: «Я хуже, я должна догонять».

Что это значит для отношений?

Такой сценарий может привести к скрытой конкуренции: вместо равного союза возникает «гонка». По мнению эксперта, Регина должна отмечать свои достижения вне сравнений с мужем. Признавать разницу в нагрузках и не винить себя за естественные процессы. Строить союз на поддержке, а не на соревновании.

«Любовь — это не марафон, где один должен догонять другого. Это путь, где оба идут рядом. И самое важное — не отстать от самой себя», — резюмирует Инна Мирная.