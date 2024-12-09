«Лучше попридержать коней»: психолог оценил перспективы отношений Асмус с новым ухажером

Кристина Асмус рассекретила роман с кинопродюсером Ильей Бурцом, который развелся с женой совсем недавно. Психолог Станислав Сабурский считает отношения пары стремительными. Более того, он убежден, что знаменитости могут столкнуться с трудностями из-за идеализации друг друга. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«На пальце Кристины появилось обручальное кольцо от Ильи, который ещё буквально вчера был женат и выглядел примерным семьянином. Такие резкие переходы от идеального отца, заботливого мужа и благопристойного внешнего фасада до резкого разрыва и развода зачастую говорят о внутренних конфликтах и эмоциональной неудовлетворённости. Хотя есть информация, что Илья уже год как расстался с женой, только юридически их брак недавно был расторгнут, но всё равно отношения с Асмус выглядят слишком стремительными. Подростковая идеализация партнёра («мы созданы друг для друга и поняли это на первом свидании») может привести к разочарованию достаточно быстро», — высказался психолог.

Также Станислав считает, что знаменитости могут повторить старые ошибки в отношениях. Уходя от партнёра и не проработав проблемы, которые вызвали расставание, человек может снова и снова наступать на те же грабли.

«Пока о свадьбе речи не идёт, но обручальное кольцо у Кристины уже есть. Разбираться в отношениях Кристина и Илья должны сами, но чтобы сохранить эмоциональную стабильность, лучше попридержать коней и дать друг другу время узнать партнёра ближе, прорасти в него, найти в нём не просто объект страсти и возможность заткнуть эмоциональные проблемы. Илье 40 лет, и в это время кризис среднего возраста сильно влияет на мужчин, каждого второго шарашит по-полной. Смена партнёрши может быть вызвана желанием новизны, переоценкой ценностей», — резюмировал эксперт.