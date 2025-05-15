Лишний вес, второй подбородок: как отъезд из России изменил Светлану Лободу
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Светлана Лобода на пике своей музыкальной карьеры могла похвастаться идеальной фигурой, однако после отъезда из России ее заработки значительно сократились, а внешность претерпела некоторые изменения в связи с появлением лишних килограммов. О том, что произошло с телом исполнительницы хита «К черту любовь», сайту «Страсти» объяснила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Специалист проанализировала фотографии и видео, опубликованные Лободой в 2025 году, и подтвердила, что фигура артистки действительно претерпела некоторые изменения. На кадрах заметна небольшая прибавка в весе, особенно в области лица и подбородка.
«После 35–40 лет происходит естественное снижение уровня эстрогенов и коллагена, что приводит к потере упругости кожи, замедлению метаболизма, накоплению жира в области живота и бедер. Также происходит перераспределение жира с возрастом- липодистрофия. Это может визуально менять фигуру даже без общего набора веса»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Кроме того, доктор Пришвина не исключила, что после переезда в другую страну у Светланы могли произойти изменения в режиме дня, питании и уровне физической активности. Также переезд мог спровоцировать стресс, что меняет пищевые привычки и увеличивает аппетит.
Лишние килограммы Лобода могла набрать также из-за уменьшения количества концертов, репетиций или тренировок. Так как уровень физической активности снизился, уменьшился и расход калорий.
«Конечно, Лобода не заявляла ни о каких проблемах со здоровьем, но некоторые заболевания или гормональные сбои могут приводить к изменениям в весе. При снижении уровня гормонов щитовидной железы замедляется обмен веществ и увеличивается масса тела, а при повышении уровня кортизола происходит отложение жира, особенно в области лица и живота»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
В возрасте и статусе Светланы эстетическая поддержка вполне вероятна и логична. Это не обязательно говорит о кардинальной пластике, но регулярное вмешательство косметологов, а возможно, и хирургов — скорее всего, часть её ухода за собой. Звёзды часто прибегают к крайним мерам, чтобы соответствовать ожиданиям публики, в том числе к строгим диетам и аппаратным методам коррекции фигуры (RF-лифтинг, ультразвуковая липосакция и другие.). Вполне вероятно, что в другой стране Лобода не решилась воспользоваться незнакомыми специалистами. В результате внешний вид певицы мог претерпеть некоторые изменения.
Ну и не стоит забывать про возможный прием препаратов. Антидепрессанты, гормональные средства, кортикостероиды вызывают задержку жидкости и набор веса.
«Достоверно сказать о причинах изменения внешнего вида Светланы Лободы, конечно, невозможно, но, учитывая ее силу воли и подход к собственному телу, остается надеется, что они временные»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ