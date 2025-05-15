Лишний вес, второй подбородок: как отъезд из России изменил Светлану Лободу

Певица Светлана Лобода на пике своей музыкальной карьеры могла похвастаться идеальной фигурой, однако после отъезда из России ее заработки значительно сократились, а внешность претерпела некоторые изменения в связи с появлением лишних килограммов. О том, что произошло с телом исполнительницы хита «К черту любовь», сайту «Страсти» объяснила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Специалист проанализировала фотографии и видео, опубликованные Лободой в 2025 году, и подтвердила, что фигура артистки действительно претерпела некоторые изменения. На кадрах заметна небольшая прибавка в весе, особенно в области лица и подбородка.