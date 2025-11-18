Липосакция подбородка, пластика нижних век: секрет молодости 48-летней Анны Плетневой
© Starface.ru
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в этом году отметила свой 48-ой день рождения. Однако выглядит она минимум на десять лет моложе. В чем же секрет молодости артистки, сайту «Страсти» объяснил звездный пластический хирург Сергей Свиридов.
Эксперт не исключил, что некоторые вмешательства во внешность Анны Плетневой все-таки имели место.
«В Сети много фото Анны с применением фотошопа. На них она выглядит даже моложе, чем в юности. Но есть и те, на которых артистка все же соответствует своему возрасту. При этом Плетнева выглядит очень хорошо благодаря своему невысокому росту, небольшому весу, да и в целом генетике. Такие люди, как правило, долго хорошо сохраняются. А хорошим помощником для этого становится косметология. Я думаю, что ею артистка пользуется успешно. Это могут быть все виды аппаратных методов, сфокусированный ультразвуковой SMAS-лифтинг для поддержания овала лица, а также фототерапия для удаления сосудов, пигмента и расширенных пор, выравнивания оттенка кожи, создания хорошей ее фактуры, ну и, возможно, Анне вводили филлеры в область скул и подбородка. Также не исключено, что были применены инъекции ботокса»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По словам доктора Свиридова, пластических операций Анна скорее всего не выполняла. При этом он не исключил, что была липосакция подбородка, которая приводит к более вычерченному овалу лица. Ведь с возрастом образуется жировая ткань, которая скрывает угол нижней челюсти.
«У Анны очень все выражено и поэтому можно предположить, что к этой операции она прибегала. Также можно чисто теоретически представить, что Плетнева могла обратиться к трансконъюктивальной пластике нижних век. При этой операции разрез формируется на слизистой, а не на коже. Результат заключается в небольшом освежении периорбитальной области, грыжи под глазами уходят, что придает человеку достаточно моложавый внешний вид»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Анна Плетнева недавно призналась, что хотела бы в будущем обратиться к пластическому хирургу, чтобы исправить несовершенства груди после трех родов. Сергей Свиридов полностью поддержал артистку в этом.
«С учетом небольшого веса Анны, скорее всего, после трех родов ее грудь подверглась атрофии (уменьшению тканей молочных желез). Соответственно, размер груди уменьшился. Скорее всего, Анне подойдет установка небольших имплантатов анатомической формы для того, чтобы получить идеальную естественную грудь»
Сергей Свиридов
Пластический хирург