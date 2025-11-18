Липосакция подбородка, пластика нижних век: секрет молодости 48-летней Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в этом году отметила свой 48-ой день рождения. Однако выглядит она минимум на десять лет моложе. В чем же секрет молодости артистки, сайту «Страсти» объяснил звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

Эксперт не исключил, что некоторые вмешательства во внешность Анны Плетневой все-таки имели место.