«Лицо перестало отекать и накапливать жидкость»: раскрыт секрет преображения Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская недавно продемонстрировала постройневшую фигуру и подтянутое лицо, однако не раскрыла секрет своего преображения. Неужели «женщина без комплексов» сделала пластическую операцию? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила пластический хирург Юлия Оконская.

В Сети появились предположения, что певица специально ушила желудок, а некоторые пользователи сделали ставку на липосакцию. Однако и то, и другое сама Милявская отрицает. Как она сама рассказывала, взять себя в руки ей когда-то помог совет эндокринолога, к которому артистка однажды обратилась по поводу своего здоровья. Врач выдал неутешительный прогноз на оставшиеся годы, если звезда не похудеет. Вердикт медика возымел свой эффект – и Лолита принялась худеть. Как она сама утверждает, исключительно с таблетками, анализами и правильным питанием без алкоголя.

Однако так быстро скинуть вес без упражнений нереально, поэтому певицу заподозрили в применении «Оземпика». Но знаменитость молчит по этому поводу. Доктор Оконская также не стала подтверждать или опровергать слухи в Сети, так как достоверно ответить на вопрос о фигуре звезды невозможно.

При этом помолодевшее лицо Лолиты, по мнению доктора Оконской, подвергалось пластике. Кроме того, она регулярно посещает косметолога.