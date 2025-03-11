«Лицо перестало отекать и накапливать жидкость»: раскрыт секрет преображения Лолиты Милявской
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Певица Лолита Милявская недавно продемонстрировала постройневшую фигуру и подтянутое лицо, однако не раскрыла секрет своего преображения. Неужели «женщина без комплексов» сделала пластическую операцию? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила пластический хирург Юлия Оконская.
В Сети появились предположения, что певица специально ушила желудок, а некоторые пользователи сделали ставку на липосакцию. Однако и то, и другое сама Милявская отрицает. Как она сама рассказывала, взять себя в руки ей когда-то помог совет эндокринолога, к которому артистка однажды обратилась по поводу своего здоровья. Врач выдал неутешительный прогноз на оставшиеся годы, если звезда не похудеет. Вердикт медика возымел свой эффект – и Лолита принялась худеть. Как она сама утверждает, исключительно с таблетками, анализами и правильным питанием без алкоголя.
Однако так быстро скинуть вес без упражнений нереально, поэтому певицу заподозрили в применении «Оземпика». Но знаменитость молчит по этому поводу. Доктор Оконская также не стала подтверждать или опровергать слухи в Сети, так как достоверно ответить на вопрос о фигуре звезды невозможно.
При этом помолодевшее лицо Лолиты, по мнению доктора Оконской, подвергалось пластике. Кроме того, она регулярно посещает косметолога.
«Моложавому виду певицы в ее 61 год способствуют также инъекции ботулотоксина, которые она проводит каждые девять месяцев. Милявская может пользоваться, в том числе, филлерами с гиалуроновой кислотой, которые подтягивают овал лица. Наверняка звезда прибегает и к аппаратным процедурам, например, микроигольчатому RF-лифтингу, плазмолифтингу, лазерной терапии. И стоит отметить, что такой уход за собой и поддержка собственного здоровья, дали свои плоды. Милявская выглядит молодо на зависть многим своим сценическим ровесницам, легко двигается по сцене и подиуму, танцует и прыгает. Ее лицо наконец-то перестало отекать и накапливать жидкость, черты лица заострились, как в юные годы, а самочувствие значительно улучшилось»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Делала Лолита и пластические операции. Впервые она легла под нож хирурга в 2009 году, когда решилась на блефаропластику – верхнюю и нижнюю.
«По давним фотографиям Милявской можно легко определить причины, по которым певица решилась на этот шаг. Нависшие сверху веки придавали ей уставший вид, да и, как отмечала сама артистка, наводить красоту и делать сценический макияж, становилось все тяжелее. А грыжи нижних век превращали лицо в опухшие и тяжелое. Через 10 лет после блефаропластики Лолита снова обратилась к пластическому хирургу по такому же поводу»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Правда, эксперт отмечает, что вторая блефаропластика, скорее всего, шла рука об руку со SMAS-лифтингом и височным лифтингом. Причем, последний явно корректировал первую операцию и процедуру.
Также Лолита не скрывает, что специалисты работали и над подбородком. Она часто отмечает, что из-за пения в этой зоне провисает кожа, потому приходится делать подтяжки в нижней трети лица, убирая брыли. Но, по мнению доктора Оконской, возможно, имела место платизмопластика, то есть коррекция поверхностной мышцы шеи, а также ментопластика, направленная на формирование подбородочного области.
Многие заметили, что объем губ певицы существенно изменился. На старых снимках Милявская демонстрирует небольшие, изящные губки бантиком, причем верхняя – чуть уже нижней. Но в настоящее время они выглядят чуть пухлее и одинакового размера. Кто-то подозревает операцию по увеличению данной области, а кто-то делает ставку на филлеры, то есть на обычную косметологическую процедуру.